Блокування активів клієнтів компанії «Фрідом фінанс Україна» могло завдати його клієнтам збитків на 160 млн грн. Про це йдеться у заяві ініціативної групи постраждалих клієнтів «Фрідом фінанс», яка є урозпорядженні ЕП.
Клієнти «Фрідом фінанс» оцінили свої збитки через блокування активів у 160 мільйонів
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Заява інвесторів
«Безпрецедентна службова недбалість та некомпетентність НКЦПФР (Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) призвели до втрати українськими інвесторами понад 160 мільйонів гривень», — йдеться у заяві інвесторів.
Зокрема, через блокування їхніх активів, а також відсутність напрацьованого механізму, який би дозволив клієнтам підсанкційного брокера взяти участь у реструктуризації Україною свого боргу за єврооблігаціями, вони не змогли отримати плату за згоду (близько 1,25% від вартості євробондів), а також не можуть претендувати на нові єврооблігації з погашенням у 2034−2035 роках.
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Крім цього, за даними Національного банку України, Міністерство фінансів вже повністю погасило 21 з 26 типів облігацій внутрішньої державної позики, які були у власності клієнтів «Фрідом фінанс Україна». Кошти від погашення залишаються заблокованими, тож клієнти не можуть ані реінвестувати ці кошти у нові облігації держави, ані розпоряджатися ними будь-яким іншим чином.
«Ініціативна група також звертається до Президента України з проханням втрутитися в цю ситуацію. Призначення та звільнення голови і членів НКЦПФР належать до повноважень Президента, і зараз, як ніколи, потрібно негайне втручання для захисту прав тисяч інвесторів, які вклали свої гроші в підтримку держави», — йдеться у заяві.
Постраждалі інвестори також зазначають, що планують подавати позови до суду, аби вимагати компенсацію за збитки.
Передісторія
Рішення про запровадження санкцій щодо Фрідом Фінанс Україна РНБО ухвалила 19 жовтня 2022 року, а невдовзі після цього його затвердив Президент. Тоді під санкції потрапив не лише ФФУ, а загалом майже 1400 юросіб, серед яких великі промислові підприємства, проросійські медіа та навіть пов'язані з рф видавництва.
Як пояснювали в РНБО, санкції запроваджувалися щодо осіб, які «не виступили на захист людяності та міжнародного права, або які певним чином залучені до агресивних кроків проти України». Хоча аргументів щодо кожних конкретних компаній тоді не наводилося.
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Найімовірніше, обмеження щодо Фрідом Фінанс запроваджувалися через зв'язки з росією. Саме в рф компанія починала роботу, і цей ринок називали другим серед найважливіших для холдингу. Також засновник Фрідом Фінанс Тимур Турлов був громадянином рф, хоча незадовго після початку повномасштабної війни змінив паспорт на казахський.
Влада застосувала до підсанкційних компаній широкий перелік заходів, а саме:
- блокування активів;
- повне припинення торгівельних операцій;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;
- заборона участі у приватизації та оренді держмайна.
Реагуючи на санкції, НКЦПФР призупинила ліцензію Фрідом Фінанс. Водночас проблема виникла через те, що обмеження стосувалися не лише рахунків безпосередньо брокера, але й його клієнтів.
Їхні кошти та цінні папери виявились заблокованими.
Коментарі - 2
А транзит росіянської нафти та газу протягом всього періоду повномасштабного вторгнення з 2022 року і по нині, вважається зв`язками з росією чи «це інше»?
В принципі, новина для тих, хто вважає доброю ідеєю тримати кошти в Україні, купувати облігації Україні, як овдп так і оздп, а також депозити. В новині описано майбутнє таких недалекоглядних інвесторів і виражена конкретна цифра реальних збитків реальних інвесторів, просто через забаганку «влади».
Оскільки як блокувати людям рахунки у Фрідом Фінанс Україна через зв`язки з рф — це владі ок,
блокувати рахунки в Моноінвест котрий співпрацював з Exante через зв`язки з рф — це владі ок,
а як надавати по суті на пряму гроші рф за транзит російської нафти та газу через територію України, під час війни — це «інше» і взагалі «навіщо ви кажете це в публічному просторі» :)
А чому РНБО не застосовує санкції проти «Укрнафти» та «Оператор ГТС України», котрі платять і дають заробляти росії під час війни, на транзиті російської нафти та російського газу до ЄС ?)))))0)0))))0))0)0))
Чи накачувати росію під час війни проти України, це не відноситься до «виступу на захист людяності та міжнародного права, або які певним чином залучені до агресивних кроків проти України»
Як ми можемо вимагати застосовувати проти рф якісь санкції, когось засуджувати за те, що вони щось купують в рф і мають торгівлю з рф, якщо ми ж самі надаємо рф мільярди доларів під час війни, бо ні для кого не секрет, що основний прибуток рф отримує з газу і нафти, а з ними воюємо, але в цей же час ми транзитом переправляємо російський газ та нафту, надаючи росії по суті можливі на нас же заробляти мільярди, котрі відомо куди підуть під час війни :)
Тобто, з одного боку ми оремо про кордони 91го року, а з іншого ми накачуємо рф мільярдами, котрі підуть на ракети, котрі будуть летіти на українські міста, в цьому полягає вся «геніальність» нашої недовлади.