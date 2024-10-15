Клієнти «Фрідом фінанс» оцінили свої збитки через блокування активів у 160 мільйонів

Блокування активів клієнтів компанії «Фрідом фінанс Україна» могло завдати його клієнтам збитків на 160 млн грн. Про це йдеться у заяві ініціативної групи постраждалих клієнтів «Фрідом фінанс», яка є у розпорядженні ЕП.

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Заява інвесторів

«Безпрецедентна службова недбалість та некомпетентність НКЦПФР (Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) призвели до втрати українськими інвесторами понад 160 мільйонів гривень», — йдеться у заяві інвесторів.

Зокрема, через блокування їхніх активів, а також відсутність напрацьованого механізму, який би дозволив клієнтам підсанкційного брокера взяти участь у реструктуризації Україною свого боргу за єврооблігаціями, вони не змогли отримати плату за згоду (близько 1,25% від вартості євробондів), а також не можуть претендувати на нові єврооблігації з погашенням у 2034−2035 роках.

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Крім цього, за даними Національного банку України, Міністерство фінансів вже повністю погасило 21 з 26 типів облігацій внутрішньої державної позики, які були у власності клієнтів «Фрідом фінанс Україна». Кошти від погашення залишаються заблокованими, тож клієнти не можуть ані реінвестувати ці кошти у нові облігації держави, ані розпоряджатися ними будь-яким іншим чином.

«Ініціативна група також звертається до Президента України з проханням втрутитися в цю ситуацію. Призначення та звільнення голови і членів НКЦПФР належать до повноважень Президента, і зараз, як ніколи, потрібно негайне втручання для захисту прав тисяч інвесторів, які вклали свої гроші в підтримку держави», — йдеться у заяві.

Постраждалі інвестори також зазначають, що планують подавати позови до суду, аби вимагати компенсацію за збитки.

Передісторія

Рішення про запровадження санкцій щодо Фрідом Фінанс Україна РНБО ухвалила 19 жовтня 2022 року, а невдовзі після цього його затвердив Президент. Тоді під санкції потрапив не лише ФФУ, а загалом майже 1400 юросіб, серед яких великі промислові підприємства, проросійські медіа та навіть пов'язані з рф видавництва.

Як пояснювали в РНБО, санкції запроваджувалися щодо осіб, які «не виступили на захист людяності та міжнародного права, або які певним чином залучені до агресивних кроків проти України». Хоча аргументів щодо кожних конкретних компаній тоді не наводилося.

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