Гетманцев скликає комітет: вирішуватимуть питання вкладників та клієнтів «Фрідом фінанс»

11 жовтня, о 12.00 у податковому комітеті Верховної Ради відбудуться слухання щодо питання вкладників та клієнтів «Фрідом фінанс». Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев .

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Що відомо

Він також зазначив, що слухання поки відбудуться в закритому режимі, але про їх результати обіцяє поінформувати.

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Передісторія

Рішення про запровадження санкцій щодо Фрідом Фінанс Україна РНБО ухвалила 19 жовтня 2022 року, а невдовзі після цього його затвердив Президент. Тоді під санкції потрапив не лише ФФУ, а загалом майже 1400 юросіб, серед яких великі промислові підприємства, проросійські медіа та навіть пов'язані з рф видавництва.

Як пояснювали в РНБО, санкції запроваджувалися щодо осіб, які «не виступили на захист людяності та міжнародного права, або які певним чином залучені до агресивних кроків проти України». Хоча аргументів щодо кожних конкретних компаній тоді не наводилося.

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