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9 жовтня 2024, 9:46

Гетманцев скликає комітет: вирішуватимуть питання вкладників та клієнтів «Фрідом фінанс»

11 жовтня, о 12.00 у податковому комітеті Верховної Ради відбудуться слухання щодо питання вкладників та клієнтів «Фрідом фінанс». Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

11 жовтня, о 12.00 у податковому комітеті Верховної Ради відбудуться слухання щодо питання вкладників та клієнтів «Фрідом фінанс».
Фото: depositphotos

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Що відомо

Він також зазначив, що слухання поки відбудуться в закритому режимі, але про їх результати обіцяє поінформувати.

Читайте:Клієнти «Фрідом Фінанс» близькі до втрати 800 млн грн у євробондах України

Передісторія

Рішення про запровадження санкцій щодо Фрідом Фінанс Україна РНБО ухвалила 19 жовтня 2022 року, а невдовзі після цього його затвердив Президент. Тоді під санкції потрапив не лише ФФУ, а загалом майже 1400 юросіб, серед яких великі промислові підприємства, проросійські медіа та навіть пов'язані з рф видавництва.

Як пояснювали в РНБО, санкції запроваджувалися щодо осіб, які «не виступили на захист людяності та міжнародного права, або які певним чином залучені до агресивних кроків проти України». Хоча аргументів щодо кожних конкретних компаній тоді не наводилося.

Читайте: У Фрідом Фінанс зайшло нове керівництво: чи допоможе це повернути гроші клієнтам

Найімовірніше, обмеження щодо Фрідом Фінанс запроваджувалися через зв'язки з росією. Саме в рф компанія починала роботу, і цей ринок називали другим серед найважливіших для холдингу. Також засновник Фрідом Фінанс Тимур Турлов був громадянином рф, хоча незадовго після початку повномасштабної війни змінив паспорт на казахський.

Влада застосувала до підсанкційних компаній широкий перелік заходів, а саме:

  • блокування активів;
  • повне припинення торгівельних операцій;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  • анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;
  • заборона участі у приватизації та оренді держмайна.

Реагуючи на санкції, НКЦПФР призупинила ліцензію Фрідом Фінанс. Водночас проблема виникла через те, що обмеження стосувалися не лише рахунків безпосередньо брокера, але й його клієнтів.

Їхні кошти та цінні папери виявились заблокованими.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Я_ __
Я_ __
9 жовтня 2024, 10:03
#
Треба ще реструктуризувати бонди куплені через ФФУ та обкласти їх податками на дохід!
+
+15
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
9 жовтня 2024, 12:51
#
Водночас проблема виникла через те, що обмеження стосувалися не лише рахунків безпосередньо брокера, але й його клієнтів.
Їхні кошти та цінні папери виявились заблокованими.

Скільки говорити, не вкладайте нічого до СНГ і ви нічого не втратите…
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