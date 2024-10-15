Шрі-Ланка подасть заявку на приєднання до БРІКС

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

За словами міністра закордонних справ Шрі-Ланки Віджітха Герата, заявка підкреслює намір Шрі-Ланки зміцнювати зв'язки з економіками, що розвиваються, і диверсифікувати свої багатосторонні відносини.

А ось секретар Міністерства закордонних справ Аруні Віджевардане заявив, що його країна формально подасть заявку на членство під час саміту БРІКС, який відбудеться у російській Казані 23−24 жовтня.

Читайте: Сербія розглядає приєднання до БРІКС замість вступу до ЄС

Довідка

Шрі-Ланка — країна, розташована на однойменному острові, раніше відомому як Цейлон. Знаходиться на південь від Індії в Індійському океані та була колишньою британською колонією. В результаті серії помилок в економічній політиці останніх років Шрі-Ланка опинилася в економічній та політичній залежності від Китаю.

БРІКС — це міжнародне об'єднання п'яти країн: Бразилії, росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Це група країн з економіками, що швидко зростають, спрямована на зміцнення економічного співробітництва, збільшення політичного впливу на міжнародній арені та розвиток альтернативних фінансових механізмів, не залежних від Заходу, таких як МВФ і Світовий банк.