У вересні український автопарк поповнили 5,7 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 64% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 36% придбали юрособи. Про це повідомляє Укравтопром.
14 жовтня 2024, 9:58
Топ-5 авто у приватних та корпоративних клієнтів
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Як змінився ринок
У порівнянні з вереснем 2023 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 7%. Водночас продажі юрособам зросли на 15%.
Топ-5 популярних моделей
- Toyota RAV-4 — 241 од.;
- Mazda CX5 — 145 од.;
- Hyundai Tucson — 115 од.;
- Zeekr 001 — 103 од.;
- KIA Sportage — 99 од.
Читайте: У вересні найбільше нові авто купували у Києві та ще чотирьох регіонах. Найпопулярніші моделі
У юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- Renault Duster — 413 од.;
- Toyota Hilux — 140 од.;
- Skoda Octavia — 91 од.;
- Skoda Karoq — 87 од.;
- Skoda Kodiaq — 69 од.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
https://www.unian.ua/economics/energetics/do-5−6-bude-nedoliv-paliva-na-vsih-zapravkah-zasnovnik-grupi-praym-dmitro-leushkin-12784851.html