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11 жовтня 2024, 11:19

У вересні найбільше нові авто купували у Києві та ще чотирьох регіонах. Найпопулярніші моделі

У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області. Про це повідомляє Укравтопром.

У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області.
Фото: freepik.com

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Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 62% вересневих продажів нових легковиків.

Деталі

  • За місяць у столиці придбали — 1 987 авто. (на 2% більше, ніж торік).
  • На Київщині було зареєстровано — 559 од. (+9%).
  • Реєстрацію Дніпропетровщини отримали 356 авто. (-18%).
  • В Харківській обл.- 330 од. (+16%).
  • На Львівщині - 293 од. (-2%).

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Найпопулярніші моделі

Бестселером місяця на ринку нових авто Києва, Київської обл. та Львівщини був Renault Duster.

На Дніпропетровщині лідерська позиція належала кросоверу Mazda CX5.

На Харківщині — Citroen C-Elysee.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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