У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області. Про це повідомляє Укравтопром.
11 жовтня 2024, 11:19
У вересні найбільше нові авто купували у Києві та ще чотирьох регіонах. Найпопулярніші моделі
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Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 62% вересневих продажів нових легковиків.
Деталі
- За місяць у столиці придбали — 1 987 авто. (на 2% більше, ніж торік).
- На Київщині було зареєстровано — 559 од. (+9%).
- Реєстрацію Дніпропетровщини отримали 356 авто. (-18%).
- В Харківській обл.- 330 од. (+16%).
- На Львівщині - 293 од. (-2%).
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Найпопулярніші моделі
Бестселером місяця на ринку нових авто Києва, Київської обл. та Львівщини був Renault Duster.
На Дніпропетровщині лідерська позиція належала кросоверу Mazda CX5.
На Харківщині — Citroen C-Elysee.
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Джерело: Мінфін
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