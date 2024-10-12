Девальвація гривні у 2025 році буде не вища за 10% — експерт

Фінансова політика України зараз стабільна і передбачувана, попри наявні ризики, у Нацбанку є достатньо валютних резервів, тож темпи девальвації гривні за рік навряд будуть більш як 10% — до 44−46 грн/$. Про це в інтерв'ю для LIGA.net розповів президент інвестгрупи УНІВЕР Тарас Козак.

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«Що стосується курсу на 2025-й, не думаю, що темпи девальвації за рік будуть більш як 10%. Тобто можна прогнозувати курс на рівні 44−46 грн/$», — сказав він.

Та додав, що це можливо за умови, що не буде надзвичайних подій, підтримка з боку партнерів триватиме, фронт триматиметься завдяки Силам оборони, а енергетика «не відключиться зовсім».

На тлі цього, на його думку, більш привабливим для населення буде інвестувати в гривневі інструменти, які, як і в цьому році, будуть цікавішими.

Бо у разі справдження планів, навіть депозити під 12%, з яких потрібно сплатити податки, все одно будуть більш-менш прийнятним на тлі рівнів девальвації та інфляції.