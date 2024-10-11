Швейцарія не приєдналась до автоматичного обміну податковими даними з Україною — юрист

Україна почала обмінюватись податковими даними з 59 країнами світу, але Швейцарія не включила Україну у свій список. Про це розповіла партнерка КАС Груп Ірина Мацапура.

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«Швейцарія, автоматичний обмін з якою Мінфін анонсував у 2022 році, за результатами 2023 року, все ж не включила Україну у свій список обміну інформацією на цей період», — пише експертка.

Деталі

Це — частина євроінтеграційних зобов’язань України, що має підвищити прозорість податкової сфери.

У межах обміну українські податківці передали інформацію про фінансові рахунки іноземних громадян до податкових органів партнерів з обміну та отримали від іноземних органів дані про рахунки громадян України.

Україна обмінялася із партнерами інформацією про фінансові рахунки в банках, страхових та інвесткомпаніях.

Доступ до інформації про іноземні фінансові активи українців має посилити контроль за декларуванням доходів, що підлягають оподаткуванню.

Перший обмін

Нагадаємо, що Україна зробила перший міжнародний автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки за стандартом Common Reporting Standard (CRS) 4 жовтня.