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4 жовтня 2024, 19:35

Україна вперше обмінялася інформацією про фінансові рахунки з іноземними партнерами

Україна зробила перший міжнародний автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки за стандартом Common Reporting Standard (CRS), повідомляє Міністерство фінансів 4 жовтня.

Україна зробила перший міжнародний автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки за стандартом Common Reporting Standard (CRS), повідомляє Міністерство фінансів 4 жовтня.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЦе — частина євроінтеграційних зобов’язань України, що має підвищити прозорість податкової сфери.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Це — частина євроінтеграційних зобов’язань України, що має підвищити прозорість податкової сфери.

У межах обміну українські податківці передали інформацію про фінансові рахунки іноземних громадян до податкових органів партнерів з обміну та отримали від іноземних органів дані про рахунки громадян України.
Україна обмінялася із партнерами інформацією про фінансові рахунки в банках, страхових та інвесткомпаніях, які належать іноземцям із країн-партнерів.

Доступ до інформації про іноземні фінансові активи українців має посилити контроль за декларуванням доходів, що підлягають оподаткуванню, зазначив Мінфін.

Джерело: Мінфін
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