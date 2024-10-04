Україна зробила перший міжнародний автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки за стандартом Common Reporting Standard (CRS), повідомляє Міністерство фінансів 4 жовтня.
4 жовтня 2024, 19:35
Україна вперше обмінялася інформацією про фінансові рахунки з іноземними партнерами
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Це — частина євроінтеграційних зобов’язань України, що має підвищити прозорість податкової сфери.
У межах обміну українські податківці передали інформацію про фінансові рахунки іноземних громадян до податкових органів партнерів з обміну та отримали від іноземних органів дані про рахунки громадян України.
Україна обмінялася із партнерами інформацією про фінансові рахунки в банках, страхових та інвесткомпаніях, які належать іноземцям із країн-партнерів.
Доступ до інформації про іноземні фінансові активи українців має посилити контроль за декларуванням доходів, що підлягають оподаткуванню, зазначив Мінфін.
Джерело: Мінфін
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