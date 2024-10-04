Україна вперше обмінялася інформацією про фінансові рахунки з іноземними партнерами

Україна зробила перший міжнародний автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки за стандартом Common Reporting Standard (CRS), повідомляє Міністерство фінансів 4 жовтня.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Це — частина євроінтеграційних зобов’язань України, що має підвищити прозорість податкової сфери.

У межах обміну українські податківці передали інформацію про фінансові рахунки іноземних громадян до податкових органів партнерів з обміну та отримали від іноземних органів дані про рахунки громадян України.

Україна обмінялася із партнерами інформацією про фінансові рахунки в банках, страхових та інвесткомпаніях, які належать іноземцям із країн-партнерів.

Доступ до інформації про іноземні фінансові активи українців має посилити контроль за декларуванням доходів, що підлягають оподаткуванню, зазначив Мінфін.