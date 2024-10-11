BTC впав нижче $59 000, у Південній Кореї розглянуть скасування заборони на криптовалютні ETF: що нового

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 жовтня 2024, 12:06

BTC впав нижче $59 000, у Південній Кореї розглянуть скасування заборони на криптовалютні ETF: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Ціна біткоїна у моменті опустилася нижче $59 000

Вчора ввечері ціна першої криптовалюти в моменті впала до $58 930. Згодом актив відновив свої позиції. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини біткоїн коштує приблизно $60 690. За добу актив знизився на 0,46%, за тиждень — на 1,46%.

Добовий обсяг ліквідацій за ф’ючерсними контрактами становить понад $197 млн із превалюванням довгих позицій. Більша частина — $93,5 млн — припадає на криптовалютну біржу Binance.

З гаманця зникло $36 мільйонів через підписання фішингової транзакції

Невідома адреса втратила близько 15 079 fwDETH через підписання фішингової транзакції. На той момент активи оцінювалися в близько $36 млн.

Експерти Lookonchain вважають, що гаманець може належати інвестиційній компанії Continue Capital.

Щоб уникнути фішингу, не клікайте на невідомі посилання і не підтверджуйте незнайомі запити на підпис.

Читайте також: У НКЦПФР підтвердили, що на початку 2025 року можуть остаточно легалізувати криптовалюту в Україні

У Південній Кореї розглянуть питання про скасування заборони на криптовалютні ETF

У Південній Кореї розглянуть питання про скасування заборони на криптовалютні біржові фонди (ETF). Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на щорічний аудит Комісії з фінансових послуг країни (FCS).

Місцевий регулятор також повідомив, що сформує комітет з віртуальних активів для надання політичних рекомендацій щодо криптовалютного ринку. У повідомленні сказано, що у ньому братимуть участь дев’ять експертів з різних регулюючих органів.

Також у країні планують дозволити відкривати криптовалютні рахунки для корпорацій.

Крім того, Комісія з фінансових послуг оголосила, що перевірка звітів операторів криптоплатформ про продовження діяльності проводиться без проблем.

Раніше голова Комісії з фінансових послуг Південної Кореї Кім Бен Хван заявив, що регулятор має намір проаналізувати ситуацію з монопольним становищем на місцевому крипторинку біржі Upbit. Політик вважає, що монопольна система Upbit сформувалася після укладення ділового партнерства з фінустановою K Bank.

Проєкт синів Трампа хочу залучити $300 мільйонів шляхом продажу токенів

Проєкт World Liberty Financial, до створення якого причетні сини політика Дональда Трампа, планує залучити $300 млн за оцінки в $1,5 млрд. Про це повідомляє The Block з посиланням на дорожню карту протоколу.

Зазначається, що кошти будуть отримані шляхом продажу токенів управління WLFI. Передбачається, що команда проєкту реалізує 20% пропозиції в період із 14 до 20 жовтня 2024 року з повністю розведеною оцінкою в $1,5 млрд.

Імовірно, це тільки перший раунд продажів. Згідно з токеномікою World Liberty Financial, для цих цілей передбачено частку в 63% від пропозиції.

До купівлі WLFI будуть допущені тільки акредитовані інвестори зі США. Раніше команда проєкту заявила про те, що в whitelist зареєструвалися «тисячі користувачів».

Безпосередньо сам WLFI є токеном управління. При цьому передача активів буде заблокована на термін у 12 місяців, навіть якщо кворум вирішить протилежне, йдеться в токеноміці.

Проєкт являє собою лендінговий протокол на базі Aave V3 у мережі Scroll, рішенні другого рівня блокчейну Ethereum. При цьому платформа передасть організації Aave DAO 7% пропозиції.

Наступна фаза дорожньої карти — лістинг на централізованих біржах і випуск дебетової картки. Також розробники планують створити майданчик для розрахунків у стейблкоїнах.

Огляд криптообмінника Lincoln.money — 8 причин звернути увагу на сервіс

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами