BTC впав нижче $59 000, у Південній Кореї розглянуть скасування заборони на криптовалютні ETF: що нового

Ціна біткоїна у моменті опустилася нижче $59 000

Вчора ввечері ціна першої криптовалюти в моменті впала до $58 930. Згодом актив відновив свої позиції. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини біткоїн коштує приблизно $60 690. За добу актив знизився на 0,46%, за тиждень — на 1,46%.

Добовий обсяг ліквідацій за ф’ючерсними контрактами становить понад $197 млн із превалюванням довгих позицій. Більша частина — $93,5 млн — припадає на криптовалютну біржу Binance.

З гаманця зникло $36 мільйонів через підписання фішингової транзакції

Невідома адреса втратила близько 15 079 fwDETH через підписання фішингової транзакції. На той момент активи оцінювалися в близько $36 млн.

Експерти Lookonchain вважають, що гаманець може належати інвестиційній компанії Continue Capital.

Щоб уникнути фішингу, не клікайте на невідомі посилання і не підтверджуйте незнайомі запити на підпис.

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У Південній Кореї розглянуть питання про скасування заборони на криптовалютні ETF

У Південній Кореї розглянуть питання про скасування заборони на криптовалютні біржові фонди (ETF). Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на щорічний аудит Комісії з фінансових послуг країни (FCS).

Місцевий регулятор також повідомив, що сформує комітет з віртуальних активів для надання політичних рекомендацій щодо криптовалютного ринку. У повідомленні сказано, що у ньому братимуть участь дев’ять експертів з різних регулюючих органів.

Також у країні планують дозволити відкривати криптовалютні рахунки для корпорацій.

Крім того, Комісія з фінансових послуг оголосила, що перевірка звітів операторів криптоплатформ про продовження діяльності проводиться без проблем.

Раніше голова Комісії з фінансових послуг Південної Кореї Кім Бен Хван заявив, що регулятор має намір проаналізувати ситуацію з монопольним становищем на місцевому крипторинку біржі Upbit. Політик вважає, що монопольна система Upbit сформувалася після укладення ділового партнерства з фінустановою K Bank.

Проєкт синів Трампа хочу залучити $300 мільйонів шляхом продажу токенів

Проєкт World Liberty Financial, до створення якого причетні сини політика Дональда Трампа, планує залучити $300 млн за оцінки в $1,5 млрд. Про це повідомляє The Block з посиланням на дорожню карту протоколу.

Зазначається, що кошти будуть отримані шляхом продажу токенів управління WLFI. Передбачається, що команда проєкту реалізує 20% пропозиції в період із 14 до 20 жовтня 2024 року з повністю розведеною оцінкою в $1,5 млрд.

Імовірно, це тільки перший раунд продажів. Згідно з токеномікою World Liberty Financial, для цих цілей передбачено частку в 63% від пропозиції.

До купівлі WLFI будуть допущені тільки акредитовані інвестори зі США. Раніше команда проєкту заявила про те, що в whitelist зареєструвалися «тисячі користувачів».

Безпосередньо сам WLFI є токеном управління. При цьому передача активів буде заблокована на термін у 12 місяців, навіть якщо кворум вирішить протилежне, йдеться в токеноміці.

Проєкт являє собою лендінговий протокол на базі Aave V3 у мережі Scroll, рішенні другого рівня блокчейну Ethereum. При цьому платформа передасть організації Aave DAO 7% пропозиції.

Наступна фаза дорожньої карти — лістинг на централізованих біржах і випуск дебетової картки. Також розробники планують створити майданчик для розрахунків у стейблкоїнах.