Огляд криптообмінника Lincoln.money — 8 причин звернути увагу на сервіс

Криптовалюти стали важливою частиною сучасного фінансового світу і вибір правильного обмінника відіграє ключову роль в успішних операціях. Сьогодні на огляді «Мінфіну» сервіс Lincoln.money, який дозволяє обмінювати криптовалюти між собою, а також обмінювати їх на гривню. Простий, зрозумілий інтерфейс, адекватні комісії, можливість працювати з усіма популярними валютами та наявність унікальних послуг роблять цю платформу доволі цікавою для широкого кола користувачів. Як досвідчених криптоінвесторів, так і початківців.

Що таке Lincoln.money

Lincoln.money — криптовалютний обмінник, який підтримує найпопулярніші цифрові монети, які можна обмінювати між собою або на фіатні гроші. З останніх наразі переважно це гривня, але сервіс постійно вдосконалюється і швидко додає нові валютні пари. Найближчим часом у фіатному портфелі очікується на появу долара та євро.

Реєстрація

Для користування послугами Lincoln.money реєстрація не є обов’язковою, але вона забезпечує максимальну безпеку транзакцій і мінімізує ризики, пов'язані з анонімними операціями. Тим паче, що це доволі проста процедура. Треба вказати своє ім‘я, email та придумати надійний пароль до аккаунту:

Також для деяких операцій потрібна KYC-верифікація, яка здійснюється робиться в особистому кабінеті користувача.

А ще зареєстровані клієнти отримують можливість заробляти на реферальній програмі сервісу. Для кожного аккаунта генерується унікальне посилання, за яким можна отримувати винагороду у вигляді 0,25% із кожного обміну з його використанням.

Переваги сервісу

Не дивлячись на те, що Lincoln.money — доволі молодий сервіс, за перший рік роботи його послугами скористались понад 1000 клієнтів. Він пропонує сучасне і зручне рішення для обміну криптовалют, у якого є 8 своїх переваг:

1) Низькі комісії. Сервіс пропонує конкурентні комісійні ставки, що значно знижує витрати клієнтів на транзакції. Він також працює над мінімізацією прихованих платежів, що є поширеною проблемою на ринку.

2) Цілодобова доступність. Lincoln.money працює цілодобово, в автоматичному режимі і не потребує перевірок від менеджера. Він доступний для користувачів у всьому світі, незалежно від країни перебування та часового поясу.

3) Підтримка найпопулярніших монет. Платформа працює з найпопулярнішими цифровими монетами, включаючи BTC, ETH, USDT, LTC, TRX і XRP, що дає змогу задовольнити попит широкого кола користувачів.

4) Простота використання. Інтерфейс обмінника інтуїтивно зрозумілий як для досвідчених користувачів, так і початківців. Він не обтяжений зайвим функціоналом, тому скористатися послугою обміну зможе будь-хто з користувачів, незалежно від віку, професії, досвіду та знань у світі криптовалют.

Ключова послуга — обмін — доступна відразу на головній сторінці.

Ось, наприклад, як виглядає процедура обміну USDT на гривню із зарахуванням на картку monobank. Потрібно обрати потрібні валюти, вказати суму, реквізити картки, створити заявку та сплатити її.

Гроші можна отримати як на картку банку (сервіс працює з усіма найбільшими банками, серед яких «Приват», monobank, Ощадбанк, Укрсіббанк, ПУМБ, Raiffeisen), так і готівкою у будь-якому обласному центрі України:

5) Оперативна цілодобова підтримка. На сайті є розділ із відповідями на найпопулярніші питання, а також чат, де завжди можна проконсультуватися з фахівцями сервісу щодо його роботи.

«Ми на зв’язку для допомоги нашим клієнтам у будь-яких питаннях. Навіть якщо в нашому переліку немає послуги, що потрібна клієнту, ми завжди допоможемо з рішенням», — кажуть у Lincoln.money.

6) Резерв і ліквідність. Подібно до того, як валютні обмінники тримають певну кількість готівки в резерві, так і криптовалютні сервіси мають монети у запасі для проведення операції. Якщо клієнт планує придбати біткоїн на декілька сотень доларів, то ймовірність, що достатньої кількості крипти на сервісі не виявиться, є вкрай малою. Однак, коли мова йде про значні суми — така ситуація є реальною.

«Ми пропонуємо високу ліквідність для угод від $50 тисяч до понад $1 мільйона з оптимальними цінами та мінімальними комісіями», — запевняють у Lincoln.money.

7) Прямі платежі на аукціони Copart та IAAI. Окрім обміну криптовалют, сервіс надає цікаві унікальні послуги, яких немає у багатьох конкурентів. Зокрема, можливість здійснювати прямі платежі на автомобільні аукціони Copart та IAAI. Це суттєво спрощує життя клієнтам, які розглядають покупку авто за кордоном.

Придбання авто за межами країни — доволі складний процес, який складається з декількох етапів. Машину потрібно обрати, доставити, розмитнити. Але спочатку її потрібно оплатити. Якщо до лютого 2022 року з останнім у українців проблем не виникало, то сьогодні діють обмеження на виведення за кордон валюти, перекази SWIFT, SEPA-платежів та навіть на переказ гривні на карткові рахунки. Це значно ускладнює купівлю будь-чого за кордоном. Lincoln.money вирішує цю проблему, дозволяючи сплатити інвойс на обраний автомобіль з двох найпопулярніших аукціонів у США: Copart та IAAI.

8) Бонуси за відгуки. Сервіс активно заохочує клієнтів залишати чесні відгуки про сервіс. Ось деякі з них: