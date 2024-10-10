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10 жовтня 2024, 17:10

Найбільша пряма іноземна інвестиція в Україну: Група компаній DVL отримає фінансування на $435 млн

Група компаній DVL, куди входять компанії Датагруп-Volia і lifecell, отримає спільне фінансування від IFC та ЄБРР у розмірі $435 млн з метою модернізації, розширення та покращення якості телекомунікаційних послуг в Україні. Це найбільша пряма іноземна інвестиція в країні від початку повномасштабного вторгнення рф. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Група компаній DVL, куди входять компанії Датагруп-Volia і lifecell, отримає спільне фінансування від IFC та ЄБРР у розмірі $435 млн з метою модернізації, розширення та покращення якості телекомунікаційних послуг в Україні.

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Що відомо

IFC, підрозділ Групи Світового банку, та Європейський банк реконструкції та розвитку за підтримки Європейської Комісії та уряду Франції у формі гарантій оголосили про програму інвестицій для групи компаній DVL.

IFC та ЄБРР спільно надають довгостроковий кредит на суму $435 млн ($217.5 млн кожна організація) на підтримку визначного проєкту за участі провідних українських телекомунікаційних компаній — lifecell і Датагруп-Volia, які нещодавно об'єдналися в групу DVL.

Мажоритарним інвестором новоутвореної групи є NJJ, французька холдингова компанія, що спеціалізується на інвестиціях в сектор телекомунікацій, власником якої є відомий інвестор Ксав'є Ніель.

Читайте: Консорціум NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньєля завершив придбання «Датагруп-Volia» та lifecell

Завдяки наданому фінансуванню об'єднана група покращить послуги мобільного зв’язку для 10 мільйонів абонентів, а 4 мільйони домогосподарств отримають більш швидкий і надійний доступ до фіксованого широкосмугового інтернету.

Використовуючи розширені можливості, професійний досвід нових акціонерів й підтримку з боку IFC та ЄБРР, група компаній DVL планує зміцнити захист від кіберзагроз, впровадити більш конкурентоспроможні продукти та послуги й реалізувати стандарти найкращих практик в цей складний час.

До того ж проєкт сприятиме відновленню телекомунікаційного сектору після завданої йому в результаті російської агресії прямої шкоди в розмірі $1,9 млрд та збитків у розмірі $750 млн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 25 липня 2024 року Антимонопольний комітет схвалив заявку на покупку французькою DVL Telecom українського оператора lifecell разом із «Датагруп-Воля» за $525 млн.

DVL Telecom — «дочка» французької інвесткомпанії NJJ Capital, що належить мільярдеру Ксавʼє Ньєлю. DVL — це абревіатура назв компаній Datagroup, Volia, lifecell, які обʼєднаються в одну компанію після завершення угоди.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
82845392
82845392
10 жовтня 2024, 17:29
#
ЄБРР разве инвестициями занимается? Он кредиты раздает :)
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0
Smerch747
Smerch747
10 жовтня 2024, 17:33
#
В широком смысле инвистиция и кредит это одно и то же.
+
0
82845392
82845392
10 жовтня 2024, 18:51
#
В таком широком смысле и подарок — это одно и то же :)
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