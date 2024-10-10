Шмигаль: Японські інвестори зможуть обирати найперспективніші проєкти в Україні

Японські інвестори зможуть зміцнювати свої ділові відносини з українськими компаніями та обирати найперспективніші проєкти для своїх вкладень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками підписаного меморандуму між Україною та Японією про співпрацю.

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«Ці домовленості ми закріпили за підсумками зустрічі з головою Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO) Норіхіко Ішігурою, представниками Міністерства економіки, торгівлі й промисловості Японії та японськими компаніями», — зазначив Шмигаль.

За його словами, на зустрічі сторони обговорили пріоритети у відновленні України і енергетики в тому числі.

«Подякував Японії за допомогу з обладнанням. Розповів про розбудову децентралізованої генерації та розвиток відновлювальних джерел енергії. Запросив японські компанії до участі в цих проєктах», — розповів прем'єр.

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Він підкреслив, що гуманітарне розмінування — ще один важливий напрямок співпраці, і Японія тут серед лідерів у допомозі.

За словами Шмигаля, представники великих японських компаній запевнили, що готові брати участь у відновленні та тісно співпрацювати з українським бізнесом.