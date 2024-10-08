Японія відкрила кредитну лінію на $150 мільйонів для відновлення України

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) отримав кредитну лінію від Японського банку міжнародного співробітництва (JBIC) на загальну суму до $150 млн для підтримки важливих проєктів в Україні та просування зелених ініціатив. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Зазначається, що кредитна лінія була розроблена для надання фінансування відбудови України та інших постраждалих держав-членів ЧБТР.

Ці кошти будуть спрямовані на проєкти з відновлення та реконструкції ключової економічної та соціальної інфраструктури України.

Основна увага буде зосереджена на зміцненні стійкості економіки, зокрема у таких секторах, як сільське господарство, харчова промисловість, транспорт і логістика, цифрова інфраструктура та фармацевтика.

«Це дозволить забезпечити сталий економічний ріст навіть у складних умовах», — йдеться у повідомленні.

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До $75 млн буде спрямовано на зелені ініціативи та просування екологічної стійкості в регіоні Чорного моря.

Як зазначив президент ЧБТР доктор Серхат Кьоксал $150 млн, виділених на Україну, активізують важливі інвестиції, необхідні для відновлення країни.

ЧБТР

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) — міжнародна фінансова установа, створена країнами Чорноморського регіону, зокрема й Україною у 1999 році. Статутний капітал складає 3,45 млрд євро.

За час роботи правлінням ЧБТР схвалена участь в 58 проєктах в Україні на суму близько 1 млрд євро.