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10 жовтня 2024, 15:26

Румунія розширила список товарів з України, для імпорту яких потрібна ліцензія

Згідно з рішенням уряду в середу, Румунія розширила перелік товарів імпорту з України, для ввезення яких в країну потрібна ліцензія. Причина такого рішення — скарги румунських фермерів на демпінгові ціни на українську продукцію, повідомляє Euractive.

Згідно з рішенням уряду в середу, Румунія розширила перелік товарів імпорту з України, для ввезення яких в країну потрібна ліцензія.
Фото: pixabay.com

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Румунські виробники м'яса птиці зіткнулися з «серйозною проблемою» через імпорт яєць і м'яса птиці з України, які продаються за цінами, значно нижчими за собівартість румунського виробництва, заявив міністр сільського господарства Флорін Барбу.

Після обговорення з представниками птахівничої галузі уряд вирішив додати яйця та м’ясо птиці до переліку товарів, які можна ввозити з України лише за ліцензією.

«Наш обов'язок захистити румунське виробництво», — пояснив Барбу.

Що ще у списку

У цьому списку також:

  • крупи,
  • насіння,
  • борошно,
  • цукор.

Як член ЄС, Румунія повинна дотримуватися певних вимог щодо виробництва у секторі птахівництва, що робить витрати «на 30% вищими, ніж в Україні», додав Барбу.

Барбу також підкреслив, що заборони на імпорт українських яєць і птиці немає.

«Ми прийняли це рішення про ліцензування, щоб гарантувати, що коли харчова промисловість потребуватиме цієї продукції, а Румунія не є повністю самодостатньою, лише румунські переробники зможуть імпортувати її за ліцензією», — додав він.

Після того, як у вересні 2023 року Європейська комісія вирішила не поширювати заборону на імпорт українського зерна на п'ять сусідніх країн ЄС (Болгарію, Польщу, Румунію, Словаччину та Угорщину), Румунія запровадила ліцензії на імпорт зернових та олійних культур з України та Молдови. Цей захід, запроваджений у жовтні минулого року, було продовжено.

Згідно з цим рішенням, лише румунські компанії, що займаються виробництвом олії та жирів, борошномельним виробництвом, виробництвом кормів для тварин та тваринництвом, мають право імпортувати сільськогосподарську продукцію з України або Молдови.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Європейський Союз з 2 липня 2024 року знову запровадив тарифні квоти на імпорт яєць та цукру з України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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