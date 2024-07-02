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2 липня 2024, 14:27

ЄС відновив мита на українські яйця та цукор

Європейський Союз з 2 липня знову запровадив тарифні квоти на імпорт яєць та цукру з України. Про це повідомляє Генеральний директорат сільського господарства та сільського розвитку Єврокомісії.

Європейський Союз з 2 липня знову запровадив тарифні квоти на імпорт яєць та цукру з України.
Фото: pixabay.com

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Переглянуті автономні торгові заходи, що діють з 6 червня 2024 року, передбачають так зване «екстрене гальмо» для семи сільськогосподарських товарів, яке автоматично спрацьовує, якщо обсяги імпорту досягнули середньорічного показника, зафіксованого в період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Для яєць та цукру цей середній показник становить 23 188,96 тонни та 262 652,68 тонни відповідно.

Оскільки імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою, додатковий імпорт продовжуватиметься за митами режиму найбільшого сприяння.

Зазначається, що з 1 січня 2025 року і до 5 червня 2025 року буде запроваджено нову тарифно-ставкову квоту, що відповідає п'яти дванадцятим від порогу, встановленого для спрацьовування «екстреного гальма». Для яєць цю нову квоту встановлено на рівні 9 662,07 тонни, а для цукру — 109 438,62 тонни.

Нагадаємо

Раніше Financial Times повідомляв, що Європейський Союз має намір відновити тарифи на імпорт українського цукру та яєць.

Пізніше віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина спростувала цю інформацію.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+14
Exba
Exba
2 липня 2024, 14:45
#
Украинские яйца из Украины не выпускают
+
0
Mini Mi
Mini Mi
2 липня 2024, 15:11
#
Хаха, 10/10
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