До кінця 2024 року в Україну буде завезено понад 1 ГВт генерувальних потужностей, оскільки цим займаються не лише державні компанії, великий інтерес до них проявляє і бізнес. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на конференції «Енергія бізнесу», повідомляє Інтерфакс-Україна.
До кінця року в Україну ввезуть понад 1 ГВт енергопотужностей — Міненерго
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«Я впевнений у тому, що понад 1 ГВт буде завезено різних установок. Сподіваюся, що вони здебільшого будуть підключені до кінця цього року», — зазначив Галущенко.
За його словами, вже є багато установок у різних містах, але не всі з них встигнуть підключити саме в грудні.
Міністр звернув увагу, що велику кількість установок завозить бізнес.
«Дуже важливо, що цей процес іде і з боку державних компаній, і з боку бізнесу, який почав масово везти такі установки. Ми це бачимо за дозволами, що видаються. Бізнес везе насамперед для власного споживання, але є багато гравців, які везуть як активний споживач для того, щоб, зокрема, реалізовувати е/е в ринок», — пояснив глава Міненерго.
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Він зазначив, що така газова генерація за своїми характеристиками розрахована на роботу в піки споживання, але в разі тривалого відключення світла здатна допомогти з енергозабезпеченням, наприклад, критичної інфраструктури.
Нагадаємо
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна здатна пройти зиму без відключень електроенергії, якщо росіянам не вдасться зруйнувати об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, що вціліли після попередніх атак.
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