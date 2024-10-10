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10 жовтня 2024, 13:51

До кінця року в Україну ввезуть понад 1 ГВт енергопотужностей — Міненерго

До кінця 2024 року в Україну буде завезено понад 1 ГВт генерувальних потужностей, оскільки цим займаються не лише державні компанії, великий інтерес до них проявляє і бізнес. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на конференції «Енергія бізнесу», повідомляє Інтерфакс-Україна.

До кінця 2024 року в Україну буде завезено понад 1 ГВт генерувальних потужностей, оскільки цим займаються не лише державні компанії, великий інтерес до них проявляє і бізнес.
Фото: pixabay.com

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«Я впевнений у тому, що понад 1 ГВт буде завезено різних установок. Сподіваюся, що вони здебільшого будуть підключені до кінця цього року», — зазначив Галущенко.

За його словами, вже є багато установок у різних містах, але не всі з них встигнуть підключити саме в грудні.

Міністр звернув увагу, що велику кількість установок завозить бізнес.

«Дуже важливо, що цей процес іде і з боку державних компаній, і з боку бізнесу, який почав масово везти такі установки. Ми це бачимо за дозволами, що видаються. Бізнес везе насамперед для власного споживання, але є багато гравців, які везуть як активний споживач для того, щоб, зокрема, реалізовувати е/е в ринок», — пояснив глава Міненерго.

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Він зазначив, що така газова генерація за своїми характеристиками розрахована на роботу в піки споживання, але в разі тривалого відключення світла здатна допомогти з енергозабезпеченням, наприклад, критичної інфраструктури.

Нагадаємо

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна здатна пройти зиму без відключень електроенергії, якщо росіянам не вдасться зруйнувати об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, що вціліли після попередніх атак.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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