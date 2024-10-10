Міненерго: «Енергоатом» закінчив ремонт. Усі 9 енергоблоків готові до роботи

АЕК «Енергоатом» успішно завершив ремонтну кампанію 2024 року і підготував до роботи в зимовий період усі 9 енергоблоків, підконтрольні Україні. Про це зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Деталі

«Це безпрецедентний успіх і результат. Усі доступні атомні блоки готові нести навантаження взимку. Дякую колективу Енергоатому за ефективну роботу. Атомна генерація є основою нашої енергосистеми, і завдяки професіоналізму атомників ми входимо в опалювальний сезон з максимальним рівнем готовності», — зазначив Галущенко.

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За його словами, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого терміну Енергоатом вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС.

Цьогорічна ремонтна кампанія мала стратегічне значення.

Упродовж літа планово-попереджувальні ремонти виконувалися раніше запланованого терміну, що додатково сприяло стабільності електропостачання у найбільш складні для енергосистеми часи.

Втрати енергетики

Через окупацію та атаки у 2022−2023 роках енергетика України втратила 21 ГВт потужностей, у 2024-му — понад 9 ГВт теплової та гідрогенерації.

У 2022 році зафіксовано 11 масованих ударів, у 2023-му — пʼять, у 2024-му — девʼять. Загалом агресор випустив по Україні понад 1400 ракет різних типів і 500 ударних БПЛА.