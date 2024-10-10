АЕК «Енергоатом» успішно завершив ремонтну кампанію 2024 року і підготував до роботи в зимовий період усі 9 енергоблоків, підконтрольні Україні. Про це зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
Міненерго: «Енергоатом» закінчив ремонт. Усі 9 енергоблоків готові до роботи
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«Це безпрецедентний успіх і результат. Усі доступні атомні блоки готові нести навантаження взимку. Дякую колективу Енергоатому за ефективну роботу. Атомна генерація є основою нашої енергосистеми, і завдяки професіоналізму атомників ми входимо в опалювальний сезон з максимальним рівнем готовності», — зазначив Галущенко.
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За його словами, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого терміну Енергоатом вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС.
Цьогорічна ремонтна кампанія мала стратегічне значення.
Упродовж літа планово-попереджувальні ремонти виконувалися раніше запланованого терміну, що додатково сприяло стабільності електропостачання у найбільш складні для енергосистеми часи.
Втрати енергетики
Через окупацію та атаки у 2022−2023 роках енергетика України втратила 21 ГВт потужностей, у 2024-му — понад 9 ГВт теплової та гідрогенерації.
У 2022 році зафіксовано 11 масованих ударів, у 2023-му — пʼять, у 2024-му — девʼять. Загалом агресор випустив по Україні понад 1400 ракет різних типів і 500 ударних БПЛА.
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