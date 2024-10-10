Україна здатна пройти зиму без відключень світла — міністр енергетики

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У нещодавньому звіті ООН ймовірну тривалість відключень світла взимку оцінили від чотирьох до 18 години на добу.

«Ми викликали їхніх представників, щоб зрозуміти, звідки такі розрахунки. Виявилося, що вони не мають реальних аргументів», — каже Галущенко.

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Відключення світла взимку, за словами міністра, можуть бути через аварійні ремонти, але вони не матимуть системного характеру.

Найнадійніший засіб захисту енергооб'єктів, наголошує Галущенко — це ППО.

До кінця року Україна отримає обладнання для розподіленої генерації електроенергії загальною потужністю понад 1 ГВт, але підключити все 2024-го не встигне.