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9 жовтня 2024, 18:16

У вересні продажі китайських електромобілів Tesla зросли на 19,2%

У вересні продажі електромобілів американського автовиробника Tesla, вироблених у Китаї, зросли на 19,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать дані Китайської асоціації легкових автомобілів, повідомляє Reuters.

У вересні продажі електромобілів американського автовиробника Tesla, вироблених у Китаї, зросли на 19,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Фото: pixabay.com

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Поставки китайських автомобілів Model 3 і Model Y зросли на 1,9% порівняно з попереднім місяцем.

Компанія американського мільярдера Ілона Маска вже оголосила про щоквартальні глобальні поставки, але не розповіла про продажі в Китаї.

Читайте також: У серпні Tesla збільшила продажі в Китаї на 37%

Китайський конкурент BYD, зі своїми лінійками електромобілів і гібридів Dynasty і Ocean, зафіксували найкращий місяць зі зростанням продажів легкових автомобілів на 45,56% у річному обчисленні до 417 603 одиниць у вересні.

За даними автовиробника, 33 012 автомобілів BYD, або 7,9% від загального обсягу продажів, були продані за кордоном.

Завдяки вересневому приросту продажі електромобілів Tesla у Китаї зросли на 12% у період з липня по вересень, що стало першим квартальним зростанням цього року.

Зазначається, що американський гігант електромобілів розширює стимули для заохочення споживачів на найбільшому у світі автомобільному ринку.

Наприкінці вересня компанія продовжила безпроцентне фінансування для деяких автомобілів Model 3 і Model Y у Китаї ще на місяць, тобто до кінця жовтня.

Tesla також планує у Китаї виробляти шестимісний варіант свого бестселера Model Y з кінця 2025 року.

Компанія заявила, що наступного року планує запустити розширене програмне забезпечення для допомоги водієві з повним автономним керуванням (FSD) у Китаї та Європі, очікуючи на схвалення регуляторів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Ілон Маск опублікував у соціальній мережі Х запрошення на презентацію Tesla, яка відбудеться 10 жовтня 2024 року в Лос-Анджелесі.

Згідно з джерелами, Tesla збирається представити спеціально побудоване роботаксі. Також можна очікувати, що компанія продемонструє своїх новітніх людиноподібних роботів Optimus.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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