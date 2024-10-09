Експерти прогнозують зростання Solana у разі перемоги Трампа, Crypto.com подала позов проти SEC: що нового

Експерти спрогнозували зростання Solana у п’ять разів у разі перемоги Трампа

До кінця 2025 року Solana подорожчає в п’ять разів, якщо кандидат від республіканців Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США. Про це заявили в Standard Chartered, повідомляє The Block.

У цьому сценарії цифрове золото подорожчає в чотири рази, ефір — у три.

Фахівці додали, що в разі появи в Білому домі представниці від демократів Камали Гарріс біткоїн перевершить Ethereum, а Solana поступиться за темпами зростання другій за капіталізацією криптовалюті.

Розбіжність зумовлена більш імовірним схваленням SOL-ETF у разі перемоги Трампа.

У Standard Chartered зазначили, що зараз актив переоцінений щодо основних конкурентів.

Відношення ринкової капіталізації до доходів від мережевих зборів досягло 250, що більш ніж удвічі перевищує 121 в ETH. Пропозиція Solana збільшується на приблизно 5,5% на рік, тоді як інфляція в Ethereum становить близько 0,5% на рік, додали вони. У результаті реальна прибутковість SOL від стейкінгу еквівалентна 1% порівняно з 2,3% в ETH.

Аналітики також зазначили, що 38% усіх відомих розробників в індустрії працюють в екосистемі Ethereum, а частка Solana становить 9%.

Для підтримки таких амбітних оцінок знадобиться успішна активація оновлення Firedancer, яке може підвищити пропускну здатність до 1 млн TPS.

Додатково Solana необхідно зайняти домінуюче становище в декількох секторах, включно з фінансами, споживчими послугами та DePIN.

У Standard Chartered розраховують, що біткоїн досягне $200 000 до кінця 2025 року незалежно від результатів виборів 5 листопада.

Ethereum подорожчає до $7 000 у разі перемоги Гарріс, до $10 000 — якщо переможе Трамп, вказали фахівці.

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Canary Capital подала в заявку в SEC на створення спотового XRP-ETF

Інвестиційна компанія Canary Capital подала заявку за формою S-1 до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Фірма не повідомила, хто буде кастодіаном та під яким тикером котируватиметься фонд.

Відомо, що XRP-ETF відстежуватиме ціну XRP за допомогою індексу Чиказької товарної біржі CF Ripple.

Зазначимо, Canary Capital стала другим емітентом, який подав заявку на створення фонду на базі XRP за останні сім днів. Раніше це зробила компанія Bitwise.

У документі сказано, що ETF надасть інвесторам доступ до ринку XRP «через традиційний брокерський рахунок без потенційних бар'єрів для входу або ризиків, пов’язаних із придбанням і зберіганням XRP безпосередньо».

«Фонд не буде використовувати похідні інструменти, які можуть піддати його додатковим ризикам. Його структура дасть змогу деяким інвесторам ефективніше реалізовувати стратегії розподілу активів, що використовують XRP, інвестуючи в акції, а не купуючи криптоактив безпосередньо», — йдеться у заяві.

Жителі Техасу скаржаться на гучний майнінг-центр MARA

Проти майнінгової компанії MARA (раніше Marathon Digital) подали позов через шум від підприємства, розташованого поблизу міста Гранбері, штат Техас.

Понад двадцять жителів заявили, що ферма з видобутку криптовалют є «неприємністю», що викликає «крайній дискомфорт і роздратування». Позивачі скаржаться на «сенсорний, емоційний, психологічний вплив і вплив на здоров’я» через шум і вібрації.

Деякі громадяни відчували втому, головний біль, проблеми з пам’яттю, втрату слуху, мігрень, дзвін у вухах та інші недуги, йдеться в документі.

Компанію також звинуватили в завищених цінах на електроенергію через споживання великих обсягів електрики та зниження вартості майна мешканців міста.

Юрист компанії Earthjustice Родріго Канту, який представляє інтереси громадян, зажадав від MARA вжити «негайних дій щодо ефективного зниження рівня шумового забруднення або повного припинення діяльності».

Жителі просять суд заборонити майнінговій компанії вести роботу, виплатити компенсацію та юридичні витрати.

Криптобіржа Crypto.com подала позов проти SEC у відповідь на Wells notice

Криптовалютна біржа Crypto.com подала в суд на Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) з метою захисту майбутнього криптоіндустрії в країні.

Рішення ухвалено після отримання фірмою Wells notice. Таку форму листа відомство використовує для повідомлення людей і компаній про виявлені під час розслідування порушення законодавства, на підставі яких планується подати цивільний позов.

Crypto.com також запросила спільне тлумачення поняття криптодеривативів від SEC і CFTC.

У компанії зазначили, що відомства мають 120 днів на формулювання відповіді або відхилення запиту.

Згідно із заявою Crypto.com, платформа має у своєму розпорядженні ліцензії провайдера грошових переказів і зареєстрована FinCEN у більш ніж 40 штатах. Філії компанії отримали схвалення як учасники ринків контрактів і похідних продуктів.