У вівторок, 8 жовтня 2024 року, на HBO відбулася прем'єра документального фільму «Money Electric: The Bitcoin Mystery». У фільмі стверджується, що під псевдонімом Сатоші Накамото, творця біткоїна, переховується канадський розробник Пітер Тодд, повідомляє Politico.
У документальному фільмі HBO назвали особистість Сатоші Накамото
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Теорія Хобака здебільшого заснована на публікації на форумі BitcoinTalk від 2010 року. Режисер стрічки вважає, що Тодд помилково залишив повідомлення, використовуючи свій обліковий запис, а не акаунт Накамото.
Також режисер вказав на те, що Тодд нібито побічно зізнався у факті володіння 1,1 млн BTC у ще одній публікації. Йдеться про заяву розробника про те, що він «є світовим експертом у питаннях пожертвувань у біткоїнах». Хобак вважає, що Тодд добровільно відмовився від можливості розпоряджатися цими активами.
В інтерв'ю CoinDesk Тодд висміяв висновки режисера. Він визнав, що поспілкувався з Хобаком і жартома визнав себе Накамото, але спростував теорію як таку. За його словами, що автор документального фільму «вчепився за соломинку».
Експерти BitMEX Research заявили, що це безглуздо і вони не вірять в те що під псевдонімом Сатоші Накамото переховувався Пітер Тодд.
39-річному випускнику коледжу мистецтв і дизайну Онтаріо в Торонто, Пітеру Тодду було 23 роки, коли завершувалася робота над відомою білою книгою про біткоїни, яка вперше виклала бачення децентралізованої грошової системи.
Раніше Тодд розповідав в подкасті, що йому було близько 15 років, коли він вперше почав спілкуватися з ключовими криптоінфлюенсерами, відомими як шифропанки — неформальна група людей, зацікавлених в збереженні анонімності й ті, хто цікавиться криптографією.
Варто зазначити, що режисер Каллен Хобак отримав визнання критиків за серіал «Q: Into the Storm», в якому викрив авторів теорії змови QAnon — рух, який об'єднує прихильників поширеної в США конспірологічної теорії, згідно з якою Дональд Трамп збирається викрити гігантську міжнародну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей, до якої причетні лідери Демократичної партії США, що поклоняються Сатані, а також багато інших американських знаменитостей.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що HBO стверджує, що вдалося розкрити особу творця біткоїна Сатоші Накамото.
Коментарі - 3
«I'll warn you, this is going to be very funny when you put this into the documentary and a bunch of Bitcoiners watch it. I suspect a lot of them will be very happy if you go this route because it’s gonna be yet another example of journalists really missing the point. The point is to make Bitcoin the global currency. Hoback and others trying to unmask Nakamoto are distracted by nonsense.»
Що в принципі дуже добре лягає на філософію Сатоші. Можливо, він досить добре з ним спілкувався і тому в курсі, але…