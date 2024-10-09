У документальному фільмі HBO назвали особистість Сатоші Накамото

У вівторок, 8 жовтня 2024 року, на HBO відбулася прем'єра документального фільму «Money Electric: The Bitcoin Mystery». У фільмі стверджується, що під псевдонімом Сатоші Накамото, творця біткоїна, переховується канадський розробник Пітер Тодд, повідомляє Politico.

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Теорія Хобака здебільшого заснована на публікації на форумі BitcoinTalk від 2010 року. Режисер стрічки вважає, що Тодд помилково залишив повідомлення, використовуючи свій обліковий запис, а не акаунт Накамото.

Також режисер вказав на те, що Тодд нібито побічно зізнався у факті володіння 1,1 млн BTC у ще одній публікації. Йдеться про заяву розробника про те, що він «є світовим експертом у питаннях пожертвувань у біткоїнах». Хобак вважає, що Тодд добровільно відмовився від можливості розпоряджатися цими активами.

В інтерв'ю CoinDesk Тодд висміяв висновки режисера. Він визнав, що поспілкувався з Хобаком і жартома визнав себе Накамото, але спростував теорію як таку. За його словами, що автор документального фільму «вчепився за соломинку».

Експерти BitMEX Research заявили, що це безглуздо і вони не вірять в те що під псевдонімом Сатоші Накамото переховувався Пітер Тодд.

39-річному випускнику коледжу мистецтв і дизайну Онтаріо в Торонто, Пітеру Тодду було 23 роки, коли завершувалася робота над відомою білою книгою про біткоїни, яка вперше виклала бачення децентралізованої грошової системи.

Раніше Тодд розповідав в подкасті, що йому було близько 15 років, коли він вперше почав спілкуватися з ключовими криптоінфлюенсерами, відомими як шифропанки — неформальна група людей, зацікавлених в збереженні анонімності й ті, хто цікавиться криптографією.

Варто зазначити, що режисер Каллен Хобак отримав визнання критиків за серіал «Q: Into the Storm», в якому викрив авторів теорії змови QAnon — рух, який об'єднує прихильників поширеної в США конспірологічної теорії, згідно з якою Дональд Трамп збирається викрити гігантську міжнародну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей, до якої причетні лідери Демократичної партії США, що поклоняються Сатані, а також багато інших американських знаменитостей.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що HBO стверджує, що вдалося розкрити особу творця біткоїна Сатоші Накамото.