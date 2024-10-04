HBO стверджує, що викрила особу таємничого творця біткоїна Сатоші Накамото. Документальний фільм про це вийде 8 жовтня, пише Politico.
4 жовтня 2024, 11:00
HBO стверджує, що вдалося розкрити особу творця біткоїна Сатоші Накамото
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Це остання робота номінованого на премію «Еммі» Каллена Хобака, який отримав визнання критиків за серіал «Q: Into the Storm», що викрив авторів теорії змови QAnon.
Особа творця біткоїна є таємничою й наразі ніхто не знає хто ховається за псевдонімом Накамото.
Якщо висновки фільму будуть широко визнані, це розкриття може сколихнути світові фінансові ринки, пише видання.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1
Тільки що ви побачили найтупіший байт рівня дитячого садка в історії кінематографу)))
Широкий загал ніколи не дізнається, хто такий Сатоші Накамото))