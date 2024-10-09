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9 жовтня 2024, 11:10

Hyundai готується залучити понад $3 млрд під час найбільшого IPO в Індії

Південнокорейська Hyundai має намір залучити до $3,3 млрд під час первинного розміщення акцій свого підрозділу в Індії, пишуть Reuters та Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією. Цей лістинг може стати найбільшим в історії Індії.

Південнокорейська Hyundai має намір залучити до $3,3 млрд під час первинного розміщення акцій свого підрозділу в Індії, пишуть Reuters та Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.
Фото:depositphotos

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Що кажуть джерела

За словами джерел агентства, Hyundai Motor India встановила ціновий діапазон на рівні 1865−1960 рупій ($22−23). Компанія планує продати 142,2 млн акцій — 17,5%, зазначає Bloomberg.

У цьому випадку капіталізація Hyundai Motor India становитиме $19 млрд під час проведення IPO по верхньому кордону цінового діапазону, пише агентство.

Книга заявок на участь в IPO Hyundai Motor India буде відкрита з 15 по 17 жовтня, торги акціями на біржі розпочнуться 22 жовтня, випливає з проспекту емісії, на який посилається Bloomberg. Інвесторам будуть запропоновані існуючі акції, отримані кошти отримає материнська компанія.

Читайте також: Hyundai планує провести одне з найбільших IPO в Індії. Акції зросли на 6%

Лістинг Hyundai Motor India поб'є рекорд, встановлений страховою компанією Life Insurance Corp. of India, пише Bloomberg. У 2022 році її IPO залучило $2,7 млрд. Крім того, розміщення Hyundai в Індії може стати одним із найбільших на азіатських ринках за останні роки, зазначає агентство.

Нагадаємо

Чистий прибуток Hyundai Motor в 2023 році склав 12270000000000 вон (близько $ 8,9 трлн), випливає зі звітності компанії. Прибуток у четвертому кварталі минулого року склав 2,2 трлн ($1,65 млрд), що було нижче очікувань аналітиків, писав CNBC.

З початку 2024 року в Індії пройшло більше 250 IPO, в ході яких компанії залучили понад $9 млрд, пише Bloomberg. Найближчим часом плануються й інші великі лістинги.

NTPC Green Energy, підрозділ індійського державного виробника електроенергії, планує залучити близько $1,2 млрд. Доставка їжі Swiggy та індійський підрозділ LG Electronics також планують IPO більш ніж на $1 млрд.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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