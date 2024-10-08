Berkshire Hathaway Баффета знову скоротила пакет у Bank of America до 10,1%

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Продаж акцій

3, 4 та 7 жовтня Berkshire продала 9,6 млн акцій банку на загальну суму близько $383 млн, йдеться в документах, спрямованих компанією до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США.

Зараз інвестфірмі належить близько 784,5 млн паперів BofA. Таким чином, частка Berkshire у банку становить 10,1%.

Berkshire зобов'язана розкривати дані про продаж паперів протягом короткого часу доти, доки її частка в банку перевищує 10% (близько 776 млн акцій), зазначає MarketWatch.

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Нагадаємо

Berkshire продавала акції BofA останні 15 торгових сесій поспіль. Знижувати свою частку в банку інвестфірма почала в середині липня, з того часу її пакет скоротився більш ніж на 20%.

З початку 2024 року капіталізація Bank of America зросла на 18,7% (до $310 млрд), тоді як фондовий індекс S&P 500 додав 19,4%.

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