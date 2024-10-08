Goldman Sachs покращив прогноз для індексу S&P 500 втретє за рік

Американський фондовий індекс S&P 500 може досягти позначки 6000 пунктів до кінця поточного року, вважають аналітики банку Goldman Sachs Group під керівництвом Девіда Костіна.

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Прогноз Goldman Sachs

Червневий прогноз передбачав, що індикатор завершить рік на рівні 5600 пунктів, березневий — 5200 пунктів. Минулої п'ятниці він закрився біля позначки 5751 пункт.

Прогноз на 12 місяців покращено до 6300 пунктів з 6000 пунктів.

Минулого тижня Скотт Рабнер, технічний стратег у Goldman, також припустив, що S&P 500 становитиме 6000 пунктів наприкінці року.

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Поліпшення прогнозів багато в чому викликано тим, що команда Костіна очікує зростання рентабельності компаній, що входять до індексу, в середньому до 12,3% наступного року порівняно з 11,5% цього року.

Раніше аналітики вважали, що наступного року зростання рентабельності складе всього 24 базові пункти.

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