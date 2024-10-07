Курс рубля оновлює річні мінімуми

Курс російського рубля впав до мінімуму за останній рік, попри збільшення інтервенцій Центробанку і зростання ціни на нафту. Про це пише The Moscow Times.

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Обвал рубля

На торгах у понеділок, 7 жовтня, курс юаня піднімався до позначки 13,59 рубля — це максимальний рівень з жовтня минулого року,

Долар на позабіржовому ринку, за даними LSEG, подорожчав до 96,27 рубля і встановив рекорд за останній рік, а курс євро закріпився вище 105 рублів (105,58 рубля).

З середини червня рубль девальвував на понад 17% щодо юаня, 15% — щодо долара і майже 10% щодо євро, а з кінця серпня девальвація стала практично безупинною: російська валюта завершила в мінусі шість тижнів поспіль, чого на біржі не бачили жодного разу з початку війни.

Причини

«Помітний внесок в ослаблення рубля вносили зовнішні обмеження, що заважали припливу експортної валютної виручки на російський ринок», — пояснює аналітик російської компанії «Велес Капітал» Юрій Кравченко. Водночас він зауважив, що попит на валюту з боку російських імпортерів зростає.

Через загрозу американських санкцій платежі для російських компаній масово блокують банки дружніх країн, у тому числі китайські, де на початку осені зависли транзакції на десятки мільярдів юанів, повідомляло агентство Reuters із посиланням на джерела.

Російський інвестбанкір Євген Коган зауважив, що російський ринок відчуває гостру нестачу китайської валюти з початку осені, але у жовтні ситуація погіршилася: через свята ринки КНР закриті, і «валюта з-за кордону не надходить».

Завершення китайських свят (8 жовтня) має збільшити надходження юанів на російський ринок, у тому числі за рахунок відкладених продажів, вважає аналітик «ПСБ» Євген Локтюхов. Втім, зміцнення рубля якщо й відбудеться, то буде локальним, додає експерт.