Курс російського рубля впав до мінімуму за останній рік, попри збільшення інтервенцій Центробанку і зростання ціни на нафту. Про це пише The Moscow Times.
Курс рубля оновлює річні мінімуми
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Обвал рубля
На торгах у понеділок, 7 жовтня, курс юаня піднімався до позначки 13,59 рубля — це максимальний рівень з жовтня минулого року,
Долар на позабіржовому ринку, за даними LSEG, подорожчав до 96,27 рубля і встановив рекорд за останній рік, а курс євро закріпився вище 105 рублів (105,58 рубля).
З середини червня рубль девальвував на понад 17% щодо юаня, 15% — щодо долара і майже 10% щодо євро, а з кінця серпня девальвація стала практично безупинною: російська валюта завершила в мінусі шість тижнів поспіль, чого на біржі не бачили жодного разу з початку війни.
Причини
«Помітний внесок в ослаблення рубля вносили зовнішні обмеження, що заважали припливу експортної валютної виручки на російський ринок», — пояснює аналітик російської компанії «Велес Капітал» Юрій Кравченко. Водночас він зауважив, що попит на валюту з боку російських імпортерів зростає.
Через загрозу американських санкцій платежі для російських компаній масово блокують банки дружніх країн, у тому числі китайські, де на початку осені зависли транзакції на десятки мільярдів юанів, повідомляло агентство Reuters із посиланням на джерела.
Російський інвестбанкір Євген Коган зауважив, що російський ринок відчуває гостру нестачу китайської валюти з початку осені, але у жовтні ситуація погіршилася: через свята ринки КНР закриті, і «валюта з-за кордону не надходить».
Завершення китайських свят (8 жовтня) має збільшити надходження юанів на російський ринок, у тому числі за рахунок відкладених продажів, вважає аналітик «ПСБ» Євген Локтюхов. Втім, зміцнення рубля якщо й відбудеться, то буде локальним, додає експерт.
Коментарі - 12
Есть над чем подумать. Взял бабки — полезай в кузовок и на штурм посадки.
Не взял — гуляй вася.
А у наших элит банковой, совсем другое виденье процесса.
Поймать работягу на остановке, закинуть в бус и утром под Селидово, держать посадку.
Рашкі потрібно 25 максимум 30 к смертників на місяць. Це максимальні обєми, якими можна командувати.
Потрібні командири, а їх потрібно готувати хоча б 2−3 роки. Брак офіцерів.
1. За вашим мільйоном вже б під Ужгородом були б орки.
2. Читайте уважно який регіон, а не вся рашка.
3. Такі контрактники-м'ясники швидко закінчуються і потрібні нові. Вони не живуть 12 міс. всі так точно.
4. Ви впевнені у військовому бюджеті. Більшість стататтів засекречено.
5. Гроші б в рашки закінчились на зарплатах, а техніка і боєприпаси з повітря.
Перечитайте уважно, що я написав, а особливо 2 пункт.
Відкладіть калькулятор в шухляду)) Розберіться в нюансах, яких безліч.
Як повідомила Адміністрація морських портів України, у ніч на 6 жовтня російські загарбники завдали удари по морському торгівельному порту «Південний». Пошкоджень зазнало цивільне судно.
«Вчинили черговий акт морського тероризму, грубо порушивши закони та звичаї війни. Цивільне судно «PARESA» під прапором Сент-Кітс і Невіс зазнало пошкоджень під час нічної ракетно-дронової атаки поблизу одного з причалів у морському порту «Південний», — наголошують в АМПУ.
У повідомленні зазначається, що балістична ракета влучила просто у відкритий трюм судна, який був завантажений зерном. Відомо, що на борту було близько 6 тисяч тонн української кукурудзи, яка вже наступного ранку мала вирушити до Італії.
Екіпаж балкера — 15 громадян Єгипту та Сирії. У відомстві наголошують, що іноземні моряки, на щастя, не постраждали.
«Країна-агресор, за своєю звичкою, заявила про знищення військового вантажу. Проте, як і раніше, ця інформація не відповідає дійсності. Фотографії з місця події красномовно свідчать про справжній характер вантажу. Цей інцидент є черговим доказом того, що Росія продовжує свій зерновий терор, намагаючись підірвати експортні можливості України та загрожуючи продовольчій безпеці світу», — підкреслюють в адміністрації.