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7 жовтня 2024, 18:23

Курс рубля оновлює річні мінімуми

Курс російського рубля впав до мінімуму за останній рік, попри збільшення інтервенцій Центробанку і зростання ціни на нафту. Про це пише The Moscow Times.

Курс російського рубля впав до мінімуму за останній рік, попри збільшення інтервенцій Центробанку і зростання ціни на нафту.

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Обвал рубля

На торгах у понеділок, 7 жовтня, курс юаня піднімався до позначки 13,59 рубля — це максимальний рівень з жовтня минулого року,

Долар на позабіржовому ринку, за даними LSEG, подорожчав до 96,27 рубля і встановив рекорд за останній рік, а курс євро закріпився вище 105 рублів (105,58 рубля).

З середини червня рубль девальвував на понад 17% щодо юаня, 15% — щодо долара і майже 10% щодо євро, а з кінця серпня девальвація стала практично безупинною: російська валюта завершила в мінусі шість тижнів поспіль, чого на біржі не бачили жодного разу з початку війни.

Причини

«Помітний внесок в ослаблення рубля вносили зовнішні обмеження, що заважали припливу експортної валютної виручки на російський ринок», — пояснює аналітик російської компанії «Велес Капітал» Юрій Кравченко. Водночас він зауважив, що попит на валюту з боку російських імпортерів зростає.

Через загрозу американських санкцій платежі для російських компаній масово блокують банки дружніх країн, у тому числі китайські, де на початку осені зависли транзакції на десятки мільярдів юанів, повідомляло агентство Reuters із посиланням на джерела.

Російський інвестбанкір Євген Коган зауважив, що російський ринок відчуває гостру нестачу китайської валюти з початку осені, але у жовтні ситуація погіршилася: через свята ринки КНР закриті, і «валюта з-за кордону не надходить».

Завершення китайських свят (8 жовтня) має збільшити надходження юанів на російський ринок, у тому числі за рахунок відкладених продажів, вважає аналітик «ПСБ» Євген Локтюхов. Втім, зміцнення рубля якщо й відбудеться, то буде локальним, додає експерт.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
+30
Abramon
Abramon
7 жовтня 2024, 18:36
#
Тим часом в Білгородській області контрактникам за підписання контракту на м’ясо в Україну виплачують 3 млн. дерев’яних — це більше 31к доларів. Їхні можливості по фінансам можна сказати безмежні, а курс — це пил для рашки. Якщо внутрішні ціни в дерев’яних. Це українці любителі матраци доларами набивати.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
7 жовтня 2024, 18:40
#
Прикол в том что там помимо финансов ещё и мяса в разы больше чем у нас.
+
0
Abramon
Abramon
7 жовтня 2024, 19:17
#
Так, само-собою.
+
+9
Саша Ник
Саша Ник
7 жовтня 2024, 20:56
#
Ну это по крайней мере — честно. Предлагают 30+к зелени в обмен на жизнь.
Есть над чем подумать. Взял бабки — полезай в кузовок и на штурм посадки.
Не взял — гуляй вася.
А у наших элит банковой, совсем другое виденье процесса.
Поймать работягу на остановке, закинуть в бус и утром под Селидово, держать посадку.
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0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
7 жовтня 2024, 20:54
#
Воно-то більше, али ви їх бачили? Чмобікі які із іржавими автоматами та у шинелях часів совка. Це одоробло нашим воїнам не конкуренція взагалі
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0
vahatovych
vahatovych
7 жовтня 2024, 19:11
#
31000* 1 000 000 людей * 12 місяців = 360млрд дол на рік Бюджет рф на війну 5.4 трильйони (54мілярда долара) Десь математика зростає чи не так?))) Фейк про зарплату 31к спростовано?
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0
Abramon
Abramon
7 жовтня 2024, 19:27
#
Ви притомні. Який 1 млн. на фронті штурмовиків?
Рашкі потрібно 25 максимум 30 к смертників на місяць. Це максимальні обєми, якими можна командувати.
Потрібні командири, а їх потрібно готувати хоча б 2−3 роки. Брак офіцерів.
1. За вашим мільйоном вже б під Ужгородом були б орки.
2. Читайте уважно який регіон, а не вся рашка.
3. Такі контрактники-м'ясники швидко закінчуються і потрібні нові. Вони не живуть 12 міс. всі так точно.
4. Ви впевнені у військовому бюджеті. Більшість стататтів засекречено.
5. Гроші б в рашки закінчились на зарплатах, а техніка і боєприпаси з повітря.
Перечитайте уважно, що я написав, а особливо 2 пункт.
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0
penetrator1963
penetrator1963
7 жовтня 2024, 19:27
#
Так про зарплату в 3000000 руб никто и не писал, вроде. разово дурачкам за подписание контакта обещают платить. а дальше там 100−200−300к руб в зависимости от задач. примерно, как и у нас.
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0
Abramon
Abramon
7 жовтня 2024, 19:34
#
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+
0
Abramon
Abramon
7 жовтня 2024, 19:30
#
Частково фінансування контрактників беруть на себе регіони рашки.
Відкладіть калькулятор в шухляду)) Розберіться в нюансах, яких безліч.
+
+15
bonv
bonv
7 жовтня 2024, 19:48
#
Та нехай вже здохне
+
0
bonv
bonv
7 жовтня 2024, 20:20
#
Російська окупаційна армія завдала удару балістичною ракетою по іноземному судну, яке мало йти до Італії з вантажем кукурудзи. Це сталося під час атаки РФ по Одесі в ніч проти 6 жовтня.
Як повідомила Адміністрація морських портів України, у ніч на 6 жовтня російські загарбники завдали удари по морському торгівельному порту «Південний». Пошкоджень зазнало цивільне судно.
«Вчинили черговий акт морського тероризму, грубо порушивши закони та звичаї війни. Цивільне судно «PARESA» під прапором Сент-Кітс і Невіс зазнало пошкоджень під час нічної ракетно-дронової атаки поблизу одного з причалів у морському порту «Південний», — наголошують в АМПУ.
У повідомленні зазначається, що балістична ракета влучила просто у відкритий трюм судна, який був завантажений зерном. Відомо, що на борту було близько 6 тисяч тонн української кукурудзи, яка вже наступного ранку мала вирушити до Італії.
Екіпаж балкера — 15 громадян Єгипту та Сирії. У відомстві наголошують, що іноземні моряки, на щастя, не постраждали.
«Країна-агресор, за своєю звичкою, заявила про знищення військового вантажу. Проте, як і раніше, ця інформація не відповідає дійсності. Фотографії з місця події красномовно свідчать про справжній характер вантажу. Цей інцидент є черговим доказом того, що Росія продовжує свій зерновий терор, намагаючись підірвати експортні можливості України та загрожуючи продовольчій безпеці світу», — підкреслюють в адміністрації.
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