У вересні чистий попит на іноземну валюту зріс — НБУ

У вересні чистий попит на іноземну валюту зріс, реагуючи на сезонні чинники. Про це йдеться в жовтневому Макроекономічному й монетарному огляді НБУ .

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Продаж валюти

З метою підтримання стійкої ситуації на валютному ринку та запобігання надмірним курсовим коливанням НБУ збільшив чистий продаж іноземної валюти до 3.2 млрд дол., а також вжив додаткових заходів із протидії непродуктивному відпливу капіталу.

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Що відбувалося з курсом гривні

Згідно з оглядом, обмінний курс гривні коливався в обидва боки під впливом ринкових чинників, проте залишився практично на рівні серпня.

Різниця між готівковим та офіційним курсами впродовж місяця не перевищувала 1%.

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Надходження значних обсягів міжнародної фінансової допомоги в серпні додатково сприяло посиленню здатності НБУ підтримувати стійку ситуацію на валютному ринку.