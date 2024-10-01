НБУ у вересні збільшив продаж валюти на міжбанку на 20%

Національний банк у вересні 2024 року продав на міжбанківському валютному $3,21 млрд, що на 19,8% більше, ніж у серпні ($2,68 млрд). Про це свідчать дані НБУ .

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

З початку року НБУ продав на міжбанку $23,378 млрд.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що протягом тижня, з 23 по 27 вересня, не купував на міжбанківському валютному ринку валюту і продав $782,25 млн проти $826,40 млн минулого тижня.