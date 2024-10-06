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6 жовтня 2024, 15:23

SWIFT анонсувала запуск торгівлі криптовалютами та токенами у 2025 році

Світові комерційні та центральні банки зможуть розпочати проводити пробні трансакції із цифровими активами через міжнародну систему розрахунків SWIFT вже у 2025 році, повідомила пресслужба компанії.

Світові комерційні та центральні банки зможуть розпочати проводити пробні трансакції із цифровими активами через міжнародну систему розрахунків SWIFT вже у 2025 році, повідомила пресслужба компанії.►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиТоргівля криптовалютами та токенами«Починаючи з наступного року банки Північної Америки, Європи та Азії розпочнуть реальні випробування цифрових активів та валютних трансакцій через мережу SWIFT Це гігантський стрибок уперед порівняно з нашими попередніми експериментами», — йдеться у заяві міжнародної системи обміну фінансовими повідомленнями, якої підключено понад 11 тисяч фінансових установ у всьому світі.
Фото: depositphotos

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Торгівля криптовалютами та токенами

«Починаючи з наступного року банки Північної Америки, Європи та Азії розпочнуть реальні випробування цифрових активів та валютних трансакцій через мережу SWIFT <…> Це гігантський стрибок уперед порівняно з нашими попередніми експериментами», — йдеться у заяві міжнародної системи обміну фінансовими повідомленнями, якої підключено понад 11 тисяч фінансових установ у всьому світі.

У повідомленні наголошується, що наразі розробка буде орієнтована на створення можливостей для координації між учасниками системи, які допоможуть впроваджувати рішення у реальних умовах.

Таким чином, глобальні банки та центральні банки матимуть можливість переміщати реальні гроші та активи у пробних транзакціях між різними блокчейн-реєстраторами (раніше такі операції проводилися виключно у тестовому середовищі).

Що це дасть

За словами Ніка Керігана, голови відділу інновацій SWIFT, ця зміна дозволить об'єднати різні платформи, на яких центральні та комерційні банки експериментують із технологією блокчейн.

«Для успіху цифрових активів та валют у глобальному масштабі дуже важливо, щоб вони могли легко співіснувати з традиційними формами грошей, — сказав Том Шах, директор з інновацій SWIFT. — Завдяки глобальному охопленню ми маємо унікальну можливість об'єднати як нові, так і традиційні форми активів».

За даними Bloomberg, випробування SWIFT охоплюватимуть як платежі, так і розрахунки з цінних паперів. Назвати банки, які візьмуть участь у «пілоті», Керіган відмовився.

Раніше в експериментах SWIFT із блокчейном брали участь Deutsche Bank, HSBC, NatWest Group, Santander, Sumitomo Mitsui Banking та Shanghai Commercial & Savings Bank, нагадує ЗМІ.

Агентство звертає увагу, що такі банки як JPMorgan Chase і Citigroup вже кілька років створюють власні блокчейн-технології, що призвело до фрагментації ринку, на якому мережі різних банків не можуть легко взаємодіяти один з одним.

Тим часом використання мереж блокчейн для токенізації активів, таких як депозити клієнтів та облігації, неухильно зростає: обсяг ринку токенізованих активів, за прогнозами Standard Chartered та Synpulse, до 2034 року сягне $30 трлн. А згідно з опитуванням, проведеним компаніями Celent та BNY Mellon, про зацікавленість в інвестиціях у токенізовані активи заявили 91% інституційних інвесторів.

Цифровою валютою також зацікавили центральні банки: наразі можливості створення цифрової валюти центрального банку (ЦВЦП) вивчають 134 країни, пише агентство.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що SWIFT розробляє власну інфраструктуру для операцій із цифровими активами.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
bonv
bonv
6 жовтня 2024, 15:31
#
Відсталі:))
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0
milon
milon
6 жовтня 2024, 16:35
#
Крипта не для того создавалась, чтобы взаимодействовать с банками)
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
6 жовтня 2024, 16:35
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Конечно у них выбора нет, крипта вытеснит банки сразу как только биржи массово выпустят свои карты.
Вот только на ухо кому то нужен какой то swift для перевода если есть кошельки и биржи которые гораздо безопаснее и проверенные годами, будет по типу крипты в телеграм, где мёртвый p2p с кучей мошенников которые хотят отмыть бабки тем кто не шарит про 3х лиц , и драконовские комиссии для вывода крипты от 8 до 15 usdt, когда биржи берут за это 1 или 1,3 usdt .
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