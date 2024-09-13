SWIFT розробляє власну інфраструктуру для операцій із цифровими активами

Міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів SWIFT розробляє власну глобальну інфраструктуру для оптимізації переказів та розрахунків за токенізованими активами. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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«Ми маємо значний досвід роботи як надійної та ефективної центральної платформи для транзакцій з використанням фіатних валют та інструментів цінних паперів. Зараз ми продовжуємо розвивати нашу інфраструктуру, щоб мати можливість пропонувати нашим учасникам однаковий рівень доступу до нових класів цифрових активів і валют у різних сферах використання», — йдеться у повідомленні.

Операції з цифровими активами мають стати важливим кроком у розвитку SWIFT як глобальної міжбанківської мережі.

Очікується, що в майбутньому нова платформа дозволить покупцям цінних паперів одночасно оплачувати та обмінювати токенізовані активи в режимі реального часу в мережі.

Мережа SWIFT об'єднує понад 11 тис. фінансових організацій у всьому світі та щодня обробляє в середньому понад 28 млн міжнародних переказів.