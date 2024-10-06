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6 жовтня 2024, 12:18

Які країни мають найбільший запас золота

За підсумками 2023 року центральні банки різних країн світу закупили 1037 тонн золота — другий за величиною річний обсяг закупівель в історії після рекордного рівня 1082 тонни у 2022 році.

За підсумками 2023 року центральні банки різних країн світу закупили 1037 тонн золота — другий за величиною річний обсяг закупівель в історії після рекордного рівня 1082 тонни у 2022 році.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЧому зростає попит на золотоВсе більш складне геополітичне та фінансове середовище стимулює попит на золото активніше, ніж будь-коли.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому зростає попит на золото

Все більш складне геополітичне та фінансове середовище стимулює попит на золото активніше, ніж будь-коли. Згідно з опитуванням Всесвітньої золотої ради (World Gold Council, WGS), близько третини респондентів центральних банків (29%) мають намір збільшити свої золоті резерви протягом наступного року, що є найвищим рівнем, з моменту початку проведення таких опитувань у 2018 році.

Збільшення золотовалютних резервів центробанками продиктовано нагальними побоюваннями фінансового ринку, включаючи вищі кризові ризики та інфляцію, що зростає, йдеться в дослідженні WGS.

Читайте: Золото завершує найвдаліший квартал за останні 8 років

Топ-10 країн із запасів золота

1. США: резерв золота — 8133,5 тонни, за даними Всесвітньої золотої ради на другий квартал 2024 року. Частка дорогоцінного металу у загальному обсязі золотовалютних резервів (ЗВР) становить 72,4%.

2. Німеччина — рекордсмен із запасів золота в Європі. Резерв золота — 3351,5 тонни. Частка золота у ЗВР — 71,5%. Раніше більшість німецьких запасів золота знаходилася в банках Нью-Йорка (США), Лондона (Великобританія) та Парижа (Франція). Але з 2013 року під тиском громадської думки Німеччина почала повертати своє золото із зарубіжних сховищ.

3. Італія: резерв золота — 2451,8 тонни. Частка золота у ЗВР — 68,3%. Італійське золото зберігається переважно у зливках. Загалом їх налічується 95493 штуки вагою від 4,2 до 19,7 кг. До золотого резерву Банку Італії також входить невелика частка золотих монет — 4,1 тонни.

4. Франція: резерв золота — 2436,8 тонни. Частка золота у ЗВР — 69,9%. Розмір золотих запасів Франції залишається незмінним із 2009 року, коли Франція востаннє продавала частину свого золота. Найближчими роками не планується ні збільшувати, ні скорочувати ці резерви.

5. росія. До 1 серпня 2024 року вартість золотого запасу в росії в грошах склала рекордні $179,6 млрд, а фізична маса золота досягла 2335,9 тонни. Частка золота у ЗВР — 29,5%.

6. Китай: резерв золота — 2264,3 тонни. Частка золота у ЗВР — 4,9%. Вважається, що офіційні золоті запаси зберігаються у Пекіні. Резерви золота в Китаї з початку 2000-х років зросли більш ніж п'ять разів, збільшившись приблизно з 400 тонн у 2001 році до більш ніж 2264 тонн до кінця другого кварталу 2024 року. При цьому КНР є найбільшим виробником золота у світі.

7. Швейцарія: резерв золота — 1040 тонн. Частка золота у ЗВР — 8,8%. Країна має рекордне співвідношення золотих запасів до кількості мешканців. Швейцарія зберігає 70% золота всередині країни, 20% — у Банку Англії та 10% — у Центральному банку Канади.

8. Японія: резерв золота — 845,9 тонни. Частка золота у ЗВР — 5,15%. Хісікарі в Японії — єдина велика золота копальня в країні, але більшість золота імпортується.

9. Індія: резерв золота — 840,8 тонни. Частка золота у ЗВР — 9,6%. Золоті резерви Індії знаходяться у вигляді злитків у сховищі Резервного банку Індії. Частина індійського золота зберігається у Англії.

10. Нідерланди: резерв золота — 612,5 тонни. Частка золота у ЗВР — 61,6%.

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Джерело: Мінфін
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