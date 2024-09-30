Золото завершує найвдаліший квартал за останні 8 років

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 вересня 2024, 11:56

Золото завершує найвдаліший квартал за останні 8 років

У понеділок ціни на золото знизилися, але трималися поблизу рекордного максимуму минулого тижня. Після рішення про різке зниження ставки в США та очікувань ще одного значного скорочення у листопаді, метал завершує квартал із найсильнішими результатами за останні вісім років, пише Reuters.

У понеділок ціни на золото знизилися, але трималися поблизу рекордного максимуму минулого тижня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Рекордне зростання

У поточному кварталі ціна на золото зросла на 14%, що є найкращим результатом із січня 2016 року.

Золото додало 6% у вересні після досягнення чергового рекордного максимуму $2 685,42 у четвер у ході ралі, викликаного зниженням ставки ФРС на 0,5%, стимулюючими заходами Китаю і конфліктом на Близькому Сході.

Прогнози

«Золото може досягнути $2 700, якщо дані щодо ринку праці на цьому тижні виправдають зниження ставки ФРС ще на 75 базисних пунктів до кінця року», — сказав Тім Уотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade.

Цього тижня в лінійку даних входять дані зайнятості в США від ADP, а також цифри зайнятості в несільськогосподарському секторі, які можуть внести додаткову ясність у стан американського ринку праці.

30 вересня очікується виступ глави ФРС Джерома Пауелла.

«Якщо виступ Пауелла вселить в інвесторів оптимізм щодо того, що на нас чекає більш агресивне зниження ставок, долар США може постраждати, а золото знову виявиться у виграші», — додав Уотерер.

Інвестиційний трамплін. Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
korvin29
korvin29
30 вересня 2024, 12:12
#
Обычно у драгметаллов волна роста происходит один раз на 4−5 лет, потом затишье, если конечно не происходит глобальных катаклизмов. Я бы не советовал сейчас покупать ни золото, ни серебро, тк поздно уже. Можно глянуть на платину, подождать когда курс опуститься до 920−940 $ за унцию и покупать, опять же, если физическую платину покупать, то в странах где нет НДС и цена адекватная, просто во многих странах еще НДС при покупке взымается.
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
30 вересня 2024, 13:46
#
Цена на золото складывается с трех крупных параметров. 1) риск доллара. 2) выгодность доллара, 3) сколько «напечатало» ФРС. Золото ведь продается в основном за доллар. Потому ралли золота, — это скорее ралли доллара. Есть и другие факторы. Подгонять же под временные периоды состыковку даже 3 факторов — утопия.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами