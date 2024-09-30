Золото завершує найвдаліший квартал за останні 8 років

У понеділок ціни на золото знизилися, але трималися поблизу рекордного максимуму минулого тижня. Після рішення про різке зниження ставки в США та очікувань ще одного значного скорочення у листопаді, метал завершує квартал із найсильнішими результатами за останні вісім років, пише Reuters.

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Рекордне зростання

У поточному кварталі ціна на золото зросла на 14%, що є найкращим результатом із січня 2016 року.

Золото додало 6% у вересні після досягнення чергового рекордного максимуму $2 685,42 у четвер у ході ралі, викликаного зниженням ставки ФРС на 0,5%, стимулюючими заходами Китаю і конфліктом на Близькому Сході.

Прогнози

«Золото може досягнути $2 700, якщо дані щодо ринку праці на цьому тижні виправдають зниження ставки ФРС ще на 75 базисних пунктів до кінця року», — сказав Тім Уотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade.

Цього тижня в лінійку даних входять дані зайнятості в США від ADP, а також цифри зайнятості в несільськогосподарському секторі, які можуть внести додаткову ясність у стан американського ринку праці.

30 вересня очікується виступ глави ФРС Джерома Пауелла.

«Якщо виступ Пауелла вселить в інвесторів оптимізм щодо того, що на нас чекає більш агресивне зниження ставок, долар США може постраждати, а золото знову виявиться у виграші», — додав Уотерер.

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