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6 жовтня 2024, 9:30

У НБУ назвали причину прискорення інфляції

У серпні споживча інфляція очікувано пришвидшилася до 7,5% у річному вимірі (з 5,4% у липні) — передусім через обмежену пропозицію окремої продовольчої продукції. Про це свідчать дані жовтневого Макроекономічного та монетарного огляду Національного банку.

У серпні споживча інфляція очікувано пришвидшилася до 7,5% у річному вимірі (з 5,4% у липні) — передусім через обмежену пропозицію окремої продовольчої продукції.
Фото: depositphotos

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Зростання базової інфляції

Базова інфляція зросла суттєвіше, ніж прогнозувалося, унаслідок перенесення на ціни вищих витрат бізнесу на сировину, енергію й оплату праці. Підтримували ціновий тиск і ефекти послаблення обмінного курсу гривні в попередні місяці.

За даними НБУ, у серпні продовольча інфляція стрімко пришвидшилася внаслідок відновлення зростання цін на сирі продукти на тлі скорочення пропозиції продовольчої продукції через несприятливі погодні умови.

Читайте:Інфляція в Україні стрибнула до 7,5% — Держстат

Як змінилися ціни

Швидше зростали ціни й на оброблені харчові продукти, як через подорожчання продовольчої сировини, так і подальше збільшення витрат підприємств на енергозабезпечення й оплату праці.

Водночас стрімкіше дорожчали більшість непродовольчих товарів, передусім під впливом курсового чинника.

Натомість ціни на одяг та взуття знижувалися швидше, вірогідно через зростання конкуренції між продукцією імпортного та українського виробництва.

Темпи зростання цін на послуги дещо пришвидшилися під тиском виробничих витрат бізнесу.

Згідно з звітом Нацбанку, зростання цін на пальне в серпні сповільнилося з огляду на достатність запасів пального та нижчі, ніж очікувалося, ціни на нафту на світових ринках.

Ціни на алкогольні напої знижувалися дедалі повільніше. Подорожчання тютюнових виробів дещо сповільнилося, проте ціни на них зростали доволі високими темпами, в тому числі під впливом боротьби з тіньовою продукцією.

Крім того, пришвидшилося зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання, ймовірно, через курсовий чинник.

Як і раніше, інфляцію стримував мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення.

Нагадаємо

За даними Держстату, споживчі ціни в Україні у серпні 2024 року зросли на 0,6%. Річна інфляція прискорилася до 7,5%. Вище річна інфляція була лише у серпні минулого року (8,6%).

У липні НБУ погіршив прогноз по інфляції у 2024 році до 8,5% з 8,2%. НБУ очікує, що загальна інфляція в Україні прискориться протягом наступних трьох кварталів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
6 жовтня 2024, 10:01
#
Бажання держави грати в популізм?
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