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5 жовтня 2024, 13:04

МВФ ухвалить остаточне рішення про перегляд EFF для України до 21 жовтня

Рада директорів МВФ завершить п'ятий перегляд програми розширеного фінансування для України, внаслідок якого очікують на виділення шостого траншу в розмірі $1,1 млрд до початку щорічних засідань Фонду 21−26 жовтня 2024 року. Про це повідомила директорка МВФ із комунікацій Джулі Козак, пише «Інтерфакс-Україна».

Рада директорів МВФ завершить п'ятий перегляд програми розширеного фінансування для України, внаслідок якого очікують на виділення шостого траншу в розмірі $1,1 млрд до початку щорічних засідань Фонду 21−26 жовтня 2024 року.
Фото: depositphotos

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Деталі

«Очікується, що рада директорів ухвалить рішення щодо п'ятого перегляду EFF до початку щорічних засідань EFF», — сказала вона.

Передісторія

Влада України та місія МВФ 10 вересня досягли угоди на рівні персоналу (SLA) про п'ятий перегляд програми EFF.

Чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року. Тоді зазначали, що вона є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $115 млрд, однак потім цю суму було збільшено до $122 млрд за базовим сценарієм.

Читайте: МВФ та Україна досягли угоди на рівні персоналу про фінансову допомогу на суму понад $1 мільярда

Перший транш $2,7 млрд було виділено на початку квітня, другий, третій і четвертий у розмірі SDR664 млн (приблизно $880−890 млн за тодішнім курсом) — на початку липня і в середині грудня 2023 року, а також наприкінці березня 2024 року. П'ятий транш SDR1,66 млрд ($2,2 млрд) Україна отримала на початку липня за підсумками четвертого перегляду програми.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що МВФ розпочинає переговори з Україною щодо перегляду програми розширеного фінансування на $1,1 млрд.

Графік переглядів програми МВФ

  • 5️-й перегляд — у жовтні 2024 року. Приблизно на $1,1 млрд (835 млн СПЗ);
  • 6-й перегляд — у грудні 2024 року. Теж приблизно на $1,1 млрд (S835 млн СПЗ);
  • 7-й перегляд — з 1 березня 2025 року. Приблизно на $0,9 млрд (684 млн СПЗ).
Джерело: Мінфін
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