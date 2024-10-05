Рада директорів МВФ завершить п'ятий перегляд програми розширеного фінансування для України, внаслідок якого очікують на виділення шостого траншу в розмірі $1,1 млрд до початку щорічних засідань Фонду 21−26 жовтня 2024 року. Про це повідомила директорка МВФ із комунікацій Джулі Козак, пише «Інтерфакс-Україна».
МВФ ухвалить остаточне рішення про перегляд EFF для України до 21 жовтня
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Деталі
«Очікується, що рада директорів ухвалить рішення щодо п'ятого перегляду EFF до початку щорічних засідань EFF», — сказала вона.
Передісторія
Влада України та місія МВФ 10 вересня досягли угоди на рівні персоналу (SLA) про п'ятий перегляд програми EFF.
Чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року. Тоді зазначали, що вона є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $115 млрд, однак потім цю суму було збільшено до $122 млрд за базовим сценарієм.
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Перший транш $2,7 млрд було виділено на початку квітня, другий, третій і четвертий у розмірі SDR664 млн (приблизно $880−890 млн за тодішнім курсом) — на початку липня і в середині грудня 2023 року, а також наприкінці березня 2024 року. П'ятий транш SDR1,66 млрд ($2,2 млрд) Україна отримала на початку липня за підсумками четвертого перегляду програми.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що МВФ розпочинає переговори з Україною щодо перегляду програми розширеного фінансування на $1,1 млрд.
Графік переглядів програми МВФ
- 5️-й перегляд — у жовтні 2024 року. Приблизно на $1,1 млрд (835 млн СПЗ);
- 6-й перегляд — у грудні 2024 року. Теж приблизно на $1,1 млрд (S835 млн СПЗ);
- 7-й перегляд — з 1 березня 2025 року. Приблизно на $0,9 млрд (684 млн СПЗ).
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