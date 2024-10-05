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5 жовтня 2024, 12:16

В Україні хочуть ввести базову соціальну допомогу. Деталі

Мінсоцполітики підготувало постанову Кабміну щодо реалізації експериментального проєкту із запровадження базової соціальної допомоги для найбільш уразливих верств населення, пише Ліга.

Мінсоцполітики підготувало постанову Кабміну щодо реалізації експериментального проєкту із запровадження базової соціальної допомоги для найбільш уразливих верств населення, пише Ліга.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоПроєкт передбачає надання базової соціальної допомоги як основного інструменту для подолання бідності та підтримки людей у складних життєвих обставинах.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Проєкт передбачає надання базової соціальної допомоги як основного інструменту для подолання бідності та підтримки людей у складних життєвих обставинах.

Допомога розраховуватиметься як різниця між сукупним доходом сім'ї та базовою величиною, що становить 4 500 гривень на одного члена сім'ї.

Загальний розмір базової допомоги для сім'ї визначатиметься наступним чином: для першого члена родини (уповноваженого представника) — 100% від базової величини, а для кожного наступного члена — 70% від цієї суми.

Кому призначатиметься допомога

Базова соціальна допомога надаватиметься виключно за бажанням отримувача та не скасовуватиме право на інші види державної підтримки.

Подати заявку можуть члени сімей, які отримують такі види допомоги:

  • державну допомогу малозабезпеченим родинам;

  • допомогу на дітей для одиноких матерів;
  • допомогу багатодітним сім'ям;
  • тимчасову допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
  • допомогу для внутрішньо переміщених осіб;
  • соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та людям з інвалідністю.

Пенсіонери також зможуть отримувати базову допомогу

Для пенсіонерів розмір базової соціальної допомоги залежатиме від їхнього страхового стажу:

  • менш як 10 років — 53% від базової величини;
  • 10−20 років — 62%;
  • 20−30 років — 70%;
  • понад 30 років — 88%.

Базову соціальну допомогу не призначатимуть, якщо

В сім'ї є працездатні особи, які досягли 18 років, але не працюють, не навчаються на денній формі, не займаються підприємницькою діяльністю, не проходять військову службу і не стоять на обліку в центрі зайнятості як безробітні понад 3 місяці за період, що враховується. Є винятки для:

  • осіб, які сплачують єдиний соціальний внесок хоча б 3 місяці;
  • осіб, які доглядають за дітьми, хворими або людьми з інвалідністю, та надають соцпослуги;
  • людей, які втратили працездатність або за них не сплачує внесок роботодавець через борги;
  • тих, хто вже пенсійного віку, але не має стажу для пенсії.

Хтось із членів сім'ї за останній рік придбав майно чи зробив покупку на суму понад 100 000 гривень (землю, квартиру, транспорт, цінні папери тощо), за винятком медичних, освітніх і комунальних послуг.

На банківських рахунках сім'ї є більше ніж 100 000 гривень або облігації на цю ж суму.

У сім'ї є друга квартира або будинок, окрім житла, яке:

  • розташоване на територіях, де ведуться бойові дії;
  • зруйноване через війну або визнане непридатним для проживання;
  • належить дитині-сироті чи дитині, позбавленій батьківського піклування;
  • знаходиться у гуртожитку або на праві часткової власності;
  • було успадковане, але не здається в оренду.

У власності сім'ї є більше ніж один автомобіль, якому менш як 15 років (окрім мопеда і причепа). Виняток — авто, отримане безплатно або на пільгових умовах через соцслужби.

Базова допомога все ж призначатиметься, якщо сім'я виховує 3 і більше дітей до 18 років (або до 23 років, якщо вони навчаються на денній формі), і в них є друга квартира, але її загальна площа не перевищує 13,65 кв. м на одного члена сім'ї.

Експериментальний проєкт із виплатами базової соціальної допомоги повинні реалізувати до 31 грудня 2026 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
5 жовтня 2024, 12:21
#
Хочуть, планують і обіцяють.
+
0
bonv
bonv
5 жовтня 2024, 12:22
#
За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
Скільки буде за підсумками 2024 року? Народ обдерти як липку — слоган слуг типу народу.
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