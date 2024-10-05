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5 жовтня 2024, 10:10

«Нова пошта» скасувала комісію за повернення посилки

«Нова пошта» скасувала оплату за повернення та комісію 0,5% від оголошеної вартості посилки для відправника у разі відмови від отримання. Повернути посилку можна буде безкоштовно, йдеться у повідомленні компанії.

«Нова пошта» скасувала оплату за повернення та комісію 0,5% від оголошеної вартості посилки для відправника у разі відмови від отримання.
Фото: vctr.media

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Що відомо

«Нова пошта» вже забезпечує безкоштовне повернення посилок клієнтів відправнику, якщо їх не забрали.

«А тепер ми ще й відмовились від комісії за оголошену вартість, аби за повернення не потрібно було платити нічого — ні отримувачу посилки, ні відправнику», — зазначив директор з маркетингу та продажів «Нової пошти» Павло Даніман.

У компанії пояснили рішення тим, що велика частка клієнтів «Нової пошти» — це люди, які замовляють товари в інтернет-магазинах. Вони часто повертають посилки відправнику, якщо щось не підійшло, або відмовляються їх забирати.

Читайте: Нова пошта збільшила тарифи на доставку посилок

За розрахунками групи, кожного місяця клієнти «Нової пошти» повертають близько 1,3 млн посилок, а витрати бізнесу на це складають 9,4 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+6
Три літри
Три літри
5 жовтня 2024, 10:42
#
Де всі зрадуни? Як з цим у Укрпошти, розкажіть.
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