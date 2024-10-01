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1 жовтня 2024, 12:03

Нова пошта збільшила тарифи на доставку посилок

З 1 жовтня Нова пошта збільшила тарифи на доставлення документів, посилок та вантажів в середньому на 10 грн залежно від категорії посилки: мала, середня чи велика. Про це повідомляє пресслужба компанії.

З 1 жовтня Нова пошта збільшила тарифи на доставлення документів, посилок та вантажів в середньому на 10 грн залежно від категорії посилки: мала, середня чи велика.
Фото: Нова пошта

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Тарифи

  • документи — 65 грн. У вартість уже входить фірмовий картонний конверт;
  • за доставлення по місту посилки вагою до 2 кг — 60 грн, до 10 кг — 90 грн, а до 30 кг — 140 грн;
  • доставлення товарів вагою до 2 кг по Україні коштуватиме 80 грн, до 10 кг — 110 грн, а до 30 кг — 160 грн;
  • за доставлення вантажів вагою понад 30 кг між відділеннями по місту доведеться доплатити 50 копійок за кожен додатковий кілограм, а між відділеннями по Україні — по гривні за кілограм.

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У Новій пошті пояснили, що за час повномасштабної війни в Україні зросли ціни на енергоносії, які становлять суттєву частку у собівартості послуг пошти. Водночас пошта скасувала комісію за оголошену вартість під час повернення посилок.

«Оновлюючи тарифи, ми водночас впроваджуємо нові технології та покращуємо надання послуг. Збільшення тарифів дозволить нам продовжити працювати та створювати можливість українцям так само швидко отримувати свої посилки», — йдеться у повідомленні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Три літри
Три літри
1 жовтня 2024, 13:07
#
Хм, а де ж наш головний НП-хейтер? Прогулює роботу.
+
0
Я_ __
Я_ __
1 жовтня 2024, 13:46
#
Три літри

Зато ти трилітровий в кожній бочці затичка, наче тобі в житті більше нема чим зайнятися, тільки писати всяку херню постійно на цьому форумі і нескінченно викладати всяку нісенітницю на коментарі інших людей))0
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 жовтня 2024, 13:48
#
Кто-то недавно рассказывал сказки о почти одинаковых тарифах Укрпочты и Новой Почты…
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0
Я_ __
Я_ __
1 жовтня 2024, 13:45
#
Треба на рівні законодавства заборонити підвищення цін на це, і на продовольчі товари, раз вирішили заморожувати мінімалку і прожитковий мінімум, адже пан пишний каже нам, що економіка зростає, інфляція сповільнюється і взагалі знаходиться ледве не на рівні США та ЄС в найкращі роки :)
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