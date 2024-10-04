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4 жовтня 2024, 18:36

Рішення про запровадження економічного бронювання вже ухвалено — нардеп

В Україні впроваджуватимуть модель економічного бронювання. Наразі рішення вже ухвалено. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

В Україні впроваджуватимуть модель економічного бронювання.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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За його словами, під час засідання фінансового комітету Ради заступник міністра економіки Віталій Кіндратів сказав, що для запровадження економічного бронювання потрібна місячна звітність за податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) замість чинної квартальної.

«Сказав що точно будуть впроваджувати модель економічного бронювання. Рішення прийнято. Зараз розглядають декілька моделей (три). Чекають «рішення політичного керівництва», — передав Железняк слова заступника міністра економіки.

Він також зазначив, що планується перехід від критичності підприємства до критичності працівника.

«Начебто на рік, але з щомісячним підтвердженням зарплати», — додав він.

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Нагадаємо

У вересні 2024 року голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що економічне бронювання від мобілізації можуть запровадити в Україні вже цього року.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що основним принципом нової системи стане формула «воюй або працюй». Цей процес має на меті стимулювання підвищення зарплат, що, своєю чергою, збільшить надходження в бюджет через податки.

За підрахунками Міністерства фінансів, щомісячні надходження до держбюджету від цього можуть становити близько 8 млрд грн.

Це з урахуванням того, що більшість військовозобов'язаних, які сьогодні працюють і отримують зарплату менше ніж 35 тис. грн, будуть отримувати по 35 тисяч.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+11
milon
milon
4 жовтня 2024, 18:41
#
Умри или сдохни
+
+15
Vadim531
Vadim531
4 жовтня 2024, 19:08
#
То есть фопов бронировать не собираются, что ж «умное решение» как обычно все через задний проход
+
0
godvinik
godvinik
4 жовтня 2024, 19:26
#
Если была бы война, то бронь была только у работников оборонки.
+
+15
Turbo Apricot
Turbo Apricot
4 жовтня 2024, 19:33
#
Наприклад, депутат Хмельницької обласної ради від партії Слуга Народу пані Тетяна Крупа має економічне бронювання, разом зі своює сім'єю.

все життя робили в державних органах та набронювали готівки майже 5,244 млн$, 300 тис€, понад 5 млн.грн, прикраси, коштовності, володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові, Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн.грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис.кв.м. в одному із парків Хмельницького, за кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії, Туреччині, на валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2,3 млн доларів США.
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0
Rubi0
Rubi0
4 жовтня 2024, 20:02
#
Так это социально справедливое бронирование как оно есть сейчас.
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