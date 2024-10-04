Рішення про запровадження економічного бронювання вже ухвалено — нардеп

В Україні впроваджуватимуть модель економічного бронювання. Наразі рішення вже ухвалено. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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За його словами, під час засідання фінансового комітету Ради заступник міністра економіки Віталій Кіндратів сказав, що для запровадження економічного бронювання потрібна місячна звітність за податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) замість чинної квартальної.

«Сказав що точно будуть впроваджувати модель економічного бронювання. Рішення прийнято. Зараз розглядають декілька моделей (три). Чекають «рішення політичного керівництва», — передав Железняк слова заступника міністра економіки.

Він також зазначив, що планується перехід від критичності підприємства до критичності працівника.

«Начебто на рік, але з щомісячним підтвердженням зарплати», — додав він.

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Нагадаємо

У вересні 2024 року голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що економічне бронювання від мобілізації можуть запровадити в Україні вже цього року.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що основним принципом нової системи стане формула «воюй або працюй». Цей процес має на меті стимулювання підвищення зарплат, що, своєю чергою, збільшить надходження в бюджет через податки.

За підрахунками Міністерства фінансів, щомісячні надходження до держбюджету від цього можуть становити близько 8 млрд грн.

Це з урахуванням того, що більшість військовозобов'язаних, які сьогодні працюють і отримують зарплату менше ніж 35 тис. грн, будуть отримувати по 35 тисяч.