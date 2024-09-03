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3 вересня 2024, 9:30

Економічне бронювання можуть ввести цьогоріч — Гетманцев

Економічне бронювання від мобілізації можуть запровадити в Україні вже цього року. Але це дуже складне питання, і тому воно так довго обговорюється. Про це голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Економічне бронювання від мобілізації можуть запровадити в Україні вже цього року.
Фото: sluga-narodu.com

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У відповідь на питання, чи реально запровадити економічне бронювання вже цього року, Гетманцев сказав: «Так».

Водночас депутат заявив, що це складне соціально-політичне рішення.

«Такий підхід розмежовує людей під час війни. Крім того, є питання сприйняття цього рішення військовими, що дуже важливо в контексті демобілізації, яку ми не можемо фізично зробити. Це дуже соціально чутливе питання», — додав він.

Гетманцев вважає це одним з найскладніших питань за 5 років, яке неможливо вирішити так, щоб були усі задоволені.

«Багато є питань, які не можна так вирішити. Але це питання неможливо вирішити так, щоб не загострити соціальні суперечності в країні», — сказав депутат від «Слуги народу».

Економічне обґрунтування

Гетманцев повідомив, що за підрахунками Мінфіну, щомісячні надходження в бюджет від економічного бронювання можуть складати близько 8 млрд гривень. Це з урахуванням того, що більшість військовозобов'язаних, які сьогодні працюють і отримують зарплату менше ніж 35 тис. гривень, будуть отримувати по 35 тисяч.

«Я вважаю, що критерій для бронювання у вигляді розміру „білої“ зарплати повинен бути. Для будь-якого варіанту бронювання — чи то по всій економіці, чи то за окремими галузями, як це зараз робиться. Це сприятиме детінізації та виведенню зарплат з „тіні“. І в цьому контексті — це правильне рішення», — сказав він.

Водночас ресурс, на який можна розраховувати для бюджету від економічного бронювання, не є певним.

«Не можна стовідсотково бути впевненим, що отримаєш ці гроші. Мінфін порахував 8 млрд гривень на місяць — ну дай Боже, щоб вони були», — додав депутат.

Нагадаємо

Минулого тижня член фінансового комітету Ради Ярослав Железняк повідомив про те, що Мінекономіки на комітеті підтвердило, що працює над економічним бронюванням, де одним з критеріїв може бути рівень заробітних плат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 18

+
+15
3212242
3212242
3 вересня 2024, 9:44
#
А можуть і не ввести.
+
+167
Rubi0
Rubi0
3 вересня 2024, 9:48
#
Ну да давайте оставим как сейчас, когда условно 30−40 летнего отца 2 детей, получающего как раз эти необходимые 35000 вытаскивают из машины на фронт, а 18−25 летние безработные ржут на заднем фоне. В итоге бизнес без работника, пустой бюджет и половина классов сироты — социальная справедливость как она есть сейчас.
+
+15
potator
potator
3 вересня 2024, 10:18
#
Ребенок самки богомола: — Мама, а каким был мой папа? — Хрустящим.
+
0
bosyak
bosyak
3 вересня 2024, 12:09
#
Може просто не порушувати закон зараз, як у Вашому прикладі, чи Ви думаєте економічне бронювання щось змінить? Економічне бронювання збільшує вірогідність мобілізації для пересічного, для непересічного просто платна відстрочка, поки той не стане пересічним.
+
0
Rubi0
Rubi0
3 вересня 2024, 13:11
#
Может отменить наспех принятый закон о не мобилизации 18−25 летних как нам советуют все генералы НАТО?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
3 вересня 2024, 14:20
#
Та давайте уже с 12 как в Сомали. Автомат держать можешь? Иди воюй.
+
+9
Smerch747
Smerch747
3 вересня 2024, 9:52
#
Об этом глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал «ну дай Бог, чтобы они были».
+
+15
NicolaZnow
NicolaZnow
3 вересня 2024, 10:17
#
Помічник Сівковича, ннезмінний друган зеленого лідора вільної країни, тримає дулю в кармані …))
+
+106
Злий Інвестор
Злий Інвестор
3 вересня 2024, 10:02
#
Кормова база зменьшується. Пару рочків і відкуп введуть.
+
+15
allfinanz1
allfinanz1
3 вересня 2024, 10:18
#
:))
+
+15
allfinanz1
allfinanz1
3 вересня 2024, 10:20
#
:)
+
0
Aleksandr09
Aleksandr09
3 вересня 2024, 12:26
#
Оброк и барщина возвращаются
+
+60
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 вересня 2024, 10:30
#
Ну и отлично!
Конституционный Суд завалят исками, а потом, налогоплательщики Украины будут своими деньгами оплачивать компенсации по искам в ЕСПЧ.
Подобное решение даст право каждому !!! игнорировать призыв в армию.
+
0
parseval
parseval
3 вересня 2024, 12:42
#
Какой ЕСПЧ на болотах???
+
0
financialGenius
financialGenius
3 вересня 2024, 13:30
#
Европейский суд по правам человека, я кстати не жду пока выпишут незаконные штрафы, а уже ищу единомышленников и в такой же ситуации что бы подавать иск в Страсбурге. Начну правда с украинского суда, но если не устроит результат пойду дальше.
+
+30
Aleksandr09
Aleksandr09
3 вересня 2024, 11:54
#
Превратили людей в товар.
+
0
TAN72
TAN72
3 вересня 2024, 12:17
#
А рабы так и будут молчать.
+
+15
bonv
bonv
3 вересня 2024, 13:35
#
З такими темпами — скоро не буде кого бронювати…
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