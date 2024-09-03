Економічне бронювання можуть ввести цьогоріч — Гетманцев

Економічне бронювання від мобілізації можуть запровадити в Україні вже цього року. Але це дуже складне питання, і тому воно так довго обговорюється. Про це голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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У відповідь на питання, чи реально запровадити економічне бронювання вже цього року, Гетманцев сказав: «Так».

Водночас депутат заявив, що це складне соціально-політичне рішення.

«Такий підхід розмежовує людей під час війни. Крім того, є питання сприйняття цього рішення військовими, що дуже важливо в контексті демобілізації, яку ми не можемо фізично зробити. Це дуже соціально чутливе питання», — додав він.

Гетманцев вважає це одним з найскладніших питань за 5 років, яке неможливо вирішити так, щоб були усі задоволені.

«Багато є питань, які не можна так вирішити. Але це питання неможливо вирішити так, щоб не загострити соціальні суперечності в країні», — сказав депутат від «Слуги народу».

Економічне обґрунтування

Гетманцев повідомив, що за підрахунками Мінфіну, щомісячні надходження в бюджет від економічного бронювання можуть складати близько 8 млрд гривень. Це з урахуванням того, що більшість військовозобов'язаних, які сьогодні працюють і отримують зарплату менше ніж 35 тис. гривень, будуть отримувати по 35 тисяч.

«Я вважаю, що критерій для бронювання у вигляді розміру „білої“ зарплати повинен бути. Для будь-якого варіанту бронювання — чи то по всій економіці, чи то за окремими галузями, як це зараз робиться. Це сприятиме детінізації та виведенню зарплат з „тіні“. І в цьому контексті — це правильне рішення», — сказав він.

Водночас ресурс, на який можна розраховувати для бюджету від економічного бронювання, не є певним.

«Не можна стовідсотково бути впевненим, що отримаєш ці гроші. Мінфін порахував 8 млрд гривень на місяць — ну дай Боже, щоб вони були», — додав депутат.

Нагадаємо

Минулого тижня член фінансового комітету Ради Ярослав Железняк повідомив про те, що Мінекономіки на комітеті підтвердило, що працює над економічним бронюванням, де одним з критеріїв може бути рівень заробітних плат.