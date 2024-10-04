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4 жовтня 2024, 15:32

Більшість компаній не зможуть компенсувати підвищення військового збору працівникам — опитування

55% компаній не зможуть компенсувати своїм працівникам підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Про це свідчать результати опитування Європейської Бізнес Асоціації серед компаній щодо потенційного збільшення податкового навантаження на роботодавців.

55% компаній не зможуть компенсувати своїм працівникам підвищення військового збору з 1,5% до 5%.
Фото: pixabay.com

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Підвищення військового збору

Зазначається, що у випадку підвищення військового збору до 3% або 5% дещо більше половини, а саме 55% учасників опитування зазначили, що не зможуть компенсувати цю різницю своїм працівникам. Відповідно, це призведе до зниження реального доходу людей.

У випадку зростання військового збору до 3% повністю компенсувати різницю при найближчому перегляді заробітних плат готові 15% компаній, частково — 14%. Інші 7% розглядають варіант повної компенсації за рахунок введення надбавки до кінця року, в якому буде скасовано воєнний стан.

Якщо йдеться про зростання військового збору до 5%, в такому разі повністю готові компенсувати зниження реального доходу працівників дещо менше компаній — 14%, а частково — 13%. І 6% готові повністю компенсувати надбавкою до кінця року, в якому буде скасовано воєнний стан. Інші компанії розглядають різні підходи до компенсації або ще не прийняли відповідне рішення

Нарахування ЄСВ

За оцінкою 58% опитаних компаній, підвищення бази нарахування ЄСВ у розмірі 22% з 15 до 20 розмірів мінімальної заробітної плати (стосуватиметься заробітних плат до 160 тис. грн) суттєво вплине на витрати компанії.

Загалом збільшення податкового навантаження — потенційне зростання ПДВ, військового збору, ЄСВ — змусить 56% опитаних компаній скорочувати інші важливі для функціонування компанії витрати. Для 11% компаній таке підвищення може призвести до часткового скорочення виробництва чи бізнесу.

Читайте також: Комітет Ради підтримав законопроєкт про підвищення податків до другого читання

Підвищення ПДВ

До ідеї підвищення ставки ПДВ бізнес також ставиться дуже насторожено, адже цей крок може замість боротьби з тінню, навпаки стимулювати контрабанду та незаконну торгівлю. Оцінюючи вплив підвищення ПДВ варто зважати не суто на фіскальний ефект, а спрогнозувати вплив на економіку України в середньо- та довгостроковій перспективі.

Як альтернативу тотальному підвищенню ПДВ, бізнес підтримує пропозицію оподаткувати ПДВ імпортні операції з товарами до 500 євро у супроводжуваному багажі та до 150 євро для поштових та експрес-відправлень, які наразі звільнені від оподаткування.

Опитування

Експрес-опитування проводилось з 1 до 3 жовтня 2024 року серед членських компаній Європейської Бізнес Асоціації.

Учасники опитування — 71 компанія з різних галузей економіки. Серед учасників, міжнародні компанії - 79%, українські компанії - 21%; 48% - великі підприємства, 44% - середні та 8% - малі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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