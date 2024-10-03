НБУ не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні — Пишний

Національний банк України наразі не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний у колонці для ЕП, присвяченій річниці відмови від фіксованого курсу гривні.

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«Кардинальних змін у нашій валютно-курсовій політиці очікувати не варто. Ми залишаємося в режимі керованої гнучкості курсу. На нашу думку, цей режим наразі є оптимальним, ураховуючи перманентний структурний дефіцит валюти. Хоча ми завжди зазначаємо, що керована гнучкість курсу — це проміжний формат, про перехід до повноцінного плавання курсу говорити точно зарано», — наголосив Пишний.

Голова НБУ пообіцяв, що валютно-курсова політика регулятора і надалі спрямовуватиметься на збереження контрольованої ситуації на валютному ринку для повернення інфляції до цілі 5% найближчими роками.

«Для цього НБУ зберігатиме активну присутність на ринку: компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти та убезпечуватиме курсову динаміку від різких рухів. Це сприятиме помірним коливанням гривні в обидва боки (і в бік послаблення, і в бік зміцнення) як на відносно коротких, так і на триваліших часових проміжках залежно від зміни ринкових умов», — зазначив Пишний.

Він зауважив, що за останній рік офіційний курс гривні до долара послабився майже на 13%.

«Це відбулося на тлі поєднання екзогенних факторів (триваліша та інтенсивніша війна, руйнування енергетики, чутки про „дефолт“), пом'якшення монетарної політики і валютних обмежень Нацбанком, що було критично важливо для бізнесу та стимулювання економічної активності», — пояснив голова НБУ.

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Водночас курс гривні до долара на готівковому ринку за рік послабився на 9%. У цьому контексті Пишний нагадав, що ставки за гривневими строковими депозитами рік тому навіть за вирахування податків перевищували 12%, а ставки за облігаціями внутрішньої державної сягали 19%.

«В контексті привабливості гривні нашим завданням насамперед є захист гривневих заощаджень населення від інфляції. Цей захист був забезпечений повною мірою, у тому числі завдяки помірній курсовій динаміці», — додав Пишний.