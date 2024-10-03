Банки збираються використовувати SWIFT для транзакцій із токенами з 2025 року

Комерційні та центральні банки зможуть проводити реальні випробування транзакцій цифрових активів у мережі міжбанківської системи передавання інформації та здійснення платежів SWIFT, починаючи з наступного року. Про це повідомляє Bloomberg.

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Організація, що стоїть за глобальною мережею SWIFT, дозволить кредиторам переміщувати реальні гроші та активи в пробних транзакціях між різними блокчейн-реєстрами.

За словами Ніка Керігана, керівника відділу інновацій SWIFT, ця зміна об'єднає різні платформи, на яких як центральні, так і приватні банки експериментують з технологією блокчейн.

«Ми не хочемо бачити появу того, що ми називаємо «цифровими островами. Ми намагаємося допомогти галузі знайти спосіб забезпечити, щоб де б не створювався цифровий актив або цифрова валюта, і на якій би технології вони не створювалися, вони могли успішно працювати разом один з одним і з існуючою фінансовою системою», — сказав Керіган.

Такі банки, як JPMorgan Chase і Citigroup, створювали власні можливості блокчейну протягом кількох років, що призвело до фрагментації технології, у якій мережі різних кредиторів важко взаємодіяти.

Тим часом використання мереж блокчейнів для токенізації активів, таких як депозити клієнтів і облігації, невпинно зростає. Очікується, що загальна вартість токенізованих активів у всьому світі досягне $30 трлн до 2034 року, згідно з червневим дослідженням Standard Chartered.

Про SWIFT

SWIFT — це глобальна мережа, яка забезпечує безпечний обмін повідомленнями між більш ніж 11 000 фінансових установ у більш ніж 200 країнах, здійснюючи транзакції на трильйони доларів.

Щодня мережею надсилаються мільйони повідомлень з детальною інформацією, такою як номери замовлень та підтвердження платежів, що дозволяє здійснювати грошові перекази між різними кредиторами.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що SWIFT розробляє власну інфраструктуру для операцій із цифровими активами.