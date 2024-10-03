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3 жовтня 2024, 14:53

Банки збираються використовувати SWIFT для транзакцій із токенами з 2025 року

Комерційні та центральні банки зможуть проводити реальні випробування транзакцій цифрових активів у мережі міжбанківської системи передавання інформації та здійснення платежів SWIFT, починаючи з наступного року. Про це повідомляє Bloomberg.

Комерційні та центральні банки зможуть проводити реальні випробування транзакцій цифрових активів у мережі міжбанківської системи передавання інформації та здійснення платежів SWIFT, починаючи з наступного року.

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Організація, що стоїть за глобальною мережею SWIFT, дозволить кредиторам переміщувати реальні гроші та активи в пробних транзакціях між різними блокчейн-реєстрами.

За словами Ніка Керігана, керівника відділу інновацій SWIFT, ця зміна об'єднає різні платформи, на яких як центральні, так і приватні банки експериментують з технологією блокчейн.

«Ми не хочемо бачити появу того, що ми називаємо «цифровими островами. Ми намагаємося допомогти галузі знайти спосіб забезпечити, щоб де б не створювався цифровий актив або цифрова валюта, і на якій би технології вони не створювалися, вони могли успішно працювати разом один з одним і з існуючою фінансовою системою», — сказав Керіган.

Такі банки, як JPMorgan Chase і Citigroup, створювали власні можливості блокчейну протягом кількох років, що призвело до фрагментації технології, у якій мережі різних кредиторів важко взаємодіяти.

Тим часом використання мереж блокчейнів для токенізації активів, таких як депозити клієнтів і облігації, невпинно зростає. Очікується, що загальна вартість токенізованих активів у всьому світі досягне $30 трлн до 2034 року, згідно з червневим дослідженням Standard Chartered.

Про SWIFT

SWIFT — це глобальна мережа, яка забезпечує безпечний обмін повідомленнями між більш ніж 11 000 фінансових установ у більш ніж 200 країнах, здійснюючи транзакції на трильйони доларів.

Щодня мережею надсилаються мільйони повідомлень з детальною інформацією, такою як номери замовлень та підтвердження платежів, що дозволяє здійснювати грошові перекази між різними кредиторами.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що SWIFT розробляє власну інфраструктуру для операцій із цифровими активами.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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