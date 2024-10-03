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3 жовтня 2024, 12:21

Dogecoin — більше не жарт, FTX планує продати 22,3 млн WLD зі знижкою до 75%: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Bloomberg: Dogecoin — більше не жарт

Dogecoin був задуманий як жарт, але через 11 років токен став популярним серед мерчантів для оплати покупок. Особливості популярного мем-коїна розглянули в Bloomberg.

Журналісти зазначили, що середня комісія в мережі обходиться <$0,01, що в приблизно 79 разів дешевше, ніж у блокчейні біткоїна. Транзакції обробляються менш ніж за хвилину. DOGE підходить для грошових переказів, де комісії досягають 7% через посередників.

Популярність Dogecoin формують жартівливий характер і підтримка знаменитостей на кшталт Snoop Dogg і Lil Yachty, Ілона Маска і Марка Кьюбана.

У 2021 році «Даллас Маверікс» останнього впровадила оплату товарів і квитків у DOGE. До поточного моменту на рахунки команди НБА надійшло тільки 25 000 монет, згідно з Кьюбаном. Підприємець назвав це «недорогим способом стати частиною яскравої онлайн-спільноти».

Співзасновник нью-йоркської Williamsburg Pizza, що приймає Dogecoin, зазначив його «вірусність». На його думку, це робить криптовалюту ефективним маркетинговим інструментом.

У платіжному застосунку BitPay DOGE посідає п’яте місце, випередивши XRP і USDC, зазначили в Bloomberg. На першому місці знаходиться Litecoin.

«Згодом Dogecoin стала менше схожа на мем-коїн і більше на чистий аркуш — без особливого технологічного ризику. Порівняно з іншими криптовалютами вона пропонує доволі солідне поєднання впізнаваності, простоти та низької вартості», — прокоментував виконавчий директор і засновник платформи Velo Data Фредерік Коллінз.

Grayscale Investments обійшла BlackRock за рівнем доходу від спотового біткоїн-ETF

Дохід компанії Grayscale Investments у вигляді комісії за управління спотовим біткоїн-ETF уп’ятеро вищий порівняно з BlackRock, постачальником найбільшого фонду в секторі. Про це повідомляє CoinDesk.

Причина цього криється в рівні комісій, зазначили у виданні. BlackRock стягує з інвесторів 0,25%, тоді як Grayscale Investments від початку встановила таксу на рівні в 1,5%.

Ба більше, дохід другої компанії вищий, попри значний відтік капіталу з її спотового біткоїн-ETF — GBTC. Після конвертації трасту в біржовий фонд, що публічно торгується, його обсяг активів під управлінням (AUM) скоротився майже на $15 млрд.

На етапі схвалення і подальшого запуску спотових біткоїн-ETF рішення знизити рівень комісії прийняла не тільки BlackRock, а й інші постачальники. Найменше стягує Bitwise — 0,2%. Ark Invest і 21Shares вимагають 0,21%, BlackRock і Fidelity — 0,25%.

Криптовалюти випередять акції за темпами зростання

Ралі першої криптовалюти неминуче, якщо залишиться актуальним її патерн після халвінгу. Про це йдеться у звіті Canaccord, повідомляє CoinDesk.

Згідно з історичними закономірностями, біткоїн, як правило, зростає через 6−12 місяців після халвінгу та досягає нових максимумів через 2−6 місяців, тобто потенційне зростання може початися до квітня, сказав брокер.

Аналітики вважають, що становище цифрового золота зменшиться, оскільки потреба в хеджуванні інфляції знизилася.

У Canaccord зазначили, що зараз перша криптовалюта поводиться, так само як і інші ризикові активи, реагуючи на зниження ставки ФРС. Кореляція біткоїна з ризиковими активами становить 0,4, що нижче від історичного максимуму в 0,6 у червні 2022 року, додали експерти.

За підсумками третього кварталу цифрове золото зросло в ціні на приблизно 140% порівняно з аналогічним періодом минулого року, Ethereum — на 60%, S&P 500 — на 30%.

FTX планує продати 22,3 млн WLD зі знижкою до 75%

Криптовалютна біржа FTX планує виставити на аукціон 22,3 млн WLD зі знижкою від 40% до 75%. Про це повідомляє The Block з посиланням на свої джерела.

Відомо, що зацікавлені сторони повинні були подати заявки до кінця дня 2 жовтня 2024 року. Компанія повідомить тих контрагентів, чиї пропозиції будуть розглянуті, 3 жовтня.

За даними джерел, токени перебувають у вестингу на строк у чотири роки. Вони будуть розблоковані поступово починаючи з 1 грудня 2024 року.

За даними Cointelegraph, мінімальна ставка для участі в аукціоні становить $2,5 млн. Водночас за ринковою ціною ці криптоактиви оцінюють приблизно в $38 млн.

У The Block зазначили, що гендиректор компанії Figure Markets Майк Кегні підтвердив основні тези про продаж, а також повідомив про створення фонду для участі в торгах на своїй сторінці в X (раніше Twitter). Однак пізніше цю публікацію зі сторінки Кегні було видалено.

Джерело видання вказало на те, що Figure Markets нібито прийняла рішення не брати участь в аукціоні через тривале блокування активів.

На момент написання новини Worldcoin (WLD) торгується на рівні $1,6.

Курс криптовалют до долара

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
3 жовтня 2024, 12:28
#
Давно про це пишу: крипта рулить!:)
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