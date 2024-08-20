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20 серпня 2024, 18:53

Ukraine Facility: в Україну прибула місія ЄС для перевірки виконання Плану України

В Україну прибула місія Європейського Союзу для моніторингу виконання індикаторів Плану України за програмою Ukraine Facility. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

В Україну прибула місія Європейського Союзу для моніторингу виконання індикаторів Плану України за програмою Ukraine Facility.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що вже відбулася перша зустріч представників міністерств та відомств з делегацією ЄС. Європейську делегацію очолила керівниця відділу економічної і секторальної політики Генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Марлен Розмарі Мадсен.

За словами заступника міністра економіки Олексія Соболева, найближчі три дні відбуватимуться консультації з європейськими колегами щодо статусу імплементації індикаторів Плану України на третій та четвертий квартали цього року.

Зі свого боку Марлен Розмарі Мадсен високо оцінила організацію роботи з координації та моніторингу стану виконання реформ, а також заявила, що процес реалізації частини індикаторів відбувається із випередженням графіку.

9 індикаторів

Протягом третього кварталу 2024 року Україна планує виконати 9 наступних індикаторів, що дозволить отримати 4 млрд євро у листопаді 2024 року, з яких 1,5 млрд євро складе грантове фінансування. Йдеться про наступні кроки:

  • Збільшення штату співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
  • Набрання чинності змінами до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо боротьби з корупцією;
  • Затвердження плану заходів з реалізації Стратегії повернення активів на 2023−2025 роки;
  • Затвердження комплексної Стратегії демографічного розвитку на період до 2040 року;
  • Ухвалення Плану заходів з дерегуляції;
  • Набрання чинності постановою Кабінету Міністрів про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021−2027 роки;
  • Імплементація Закону про REMIT;
  • Ухвалення Закону України про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення;
  • Розроблення концептуальної записки, що визначає сферу відступів від правил ОВД та СЕО.

У рамках виконання Плану України для Ukraine Facility Міністерство економіки щоквартально надає Європейській комісії звіти щодо виконання індикаторів Плану. Після позитивної оцінки з боку Єврокомісії та країн-членів ЄС, рішення щодо виділення коштів затверджується Радою ЄС.

Читайте також: Мінекономіки запустило дашборд для відстеження реалізації Плану за програмою Ukraine Facility

Ukraine Facility

Протягом 2024−2027 років 50 млрд євро від ЄС буде спрямовано на фінансування державного бюджету, стимулювання інвестицій, а також технічну підтримку в реалізації програми.

Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:

  • пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);
  • спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);
  • технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна отримала 4,2 млрд євро від ЄС в межах програми Ukraine Facility.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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