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2 жовтня 2024, 11:44

Укрпошта «заморозила» тарифи на доставку до кінця року

Укрпошта ухвалила рішення про збереження тарифів на доставку, як мінімум, до кінця 2024 року. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Укрпошта ухвалила рішення про збереження тарифів на доставку, як мінімум, до кінця 2024 року.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Ми розуміємо рішення компаній, які, під впливом зростання витрат, прийняли рішення про збільшення тарифів. Ми також розглядали це питання. Але, враховуючи потенційно важку зиму та збільшення податків на фінансування армії, вирішили підтримати український бізнес, споживачів та військових, утримуючи доступні тарифи, як і всередині країни, так і для відправки за кордон, для наших експортерів», — зазначив він.

Зі свого боку Смілянський сподівається, що бізнеси підтримають «Укрпошту» через збільшення обсягів.

Читайте: Нова пошта збільшила тарифи на доставку посилок

«Але ми розуміємо, що бізнес та клієнти вимагають не лише доступних тарифів, але й якісної доставки. Тому „Укрпошта“ також робить все, щоб пришвидшити терміни доставки та її якість», — наголошує очільник компанії.

Тож, за його словами, упродовж жовтня компанія повністю перейде на автоматизоване сортування посилок, що має зменшити терміни доставки. Також в «Укрпошті» планують запустити новий мобільний застосунок та інші нововведення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
TAN72
TAN72
2 жовтня 2024, 12:57
#
Хоть кто-то не надолго подумал о людях
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0
san4os
san4os
2 жовтня 2024, 13:15
#
1 липня, три місяці назад Укрпошта піднімала тарифи. І що, з нового року знову будуть піднімати? Це так про людей думають?
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0
TAN72
TAN72
2 жовтня 2024, 14:43
#
Новая почта та тоже подымала, но среагировала быстро на поднятие цен.
+
0
bonv
bonv
2 жовтня 2024, 13:33
#
І на тому… дякуємо
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