Обмеження на p2p-перекази запрацювали: яких сюрпризів чекати від IBAN
Обмеження на p2p-перекази, НБУ збільшив продаж валюти на 20%: головне за вівторок
Сьогодні, 1 жовтня, в Україні запрацювало обмеження щодо p2p-переказів між рахунками фізосіб. Таким чином НБУ хоче зупинити практику приховування фіктивних платежів. Але це ще не все. Які наступні кроки зробить регулятор, щоб покінчити з дропами, і як це позначиться на законослухняних споживачах фінансових послуг, розповість «Мінфін».
НБУ у вересні збільшив продаж валюти на міжбанку на 20%
Національний банк у вересні 2024 року продав на міжбанківському валютному $3,21 млрд, що на 19,8% більше, ніж у серпні ($2,68 млрд).
В «Дії» з'явилась нова військова облігація
Міністерство цифрової трансформації додало до «Дії» новий випуск військових облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) — облігацію Вовчанськ.
Обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 5,8 млрд грн з початку року — НБУ
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 вересня 2024 року становила 33,1%, що на 0,8 в. п. нижче показника станом на 1 серпня 2024 року та на 4,2 в.п. — показника станом на початок року.
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