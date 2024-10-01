Обмеження на p2p-перекази, НБУ збільшив продаж валюти на 20%: головне за вівторок

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні запрацювало обмеження щодо p2p-переказів між рахунками фізосіб. Таким чином НБУ хоче зупинити практику приховування фіктивних платежів. Але це ще не все. Які наступні кроки зробить регулятор, щоб покінчити з дропами, і як це позначиться на законослухняних споживачах фінансових послуг, розповість «Мінфін».

НБУ у вересні збільшив продаж валюти на міжбанку на 20%

Національний банк у вересні 2024 року продав на міжбанківському валютному $3,21 млрд, що на 19,8% більше, ніж у серпні ($2,68 млрд).

В «Дії» з'явилась нова військова облігація