Міністерство цифрової трансформації додало до «Дії» новий випуск військових облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) — облігацію Вовчанськ.
1 жовтня 2024, 13:10
В «Дії» з'явилась нова військова облігація
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Деталі
Облігація Вовчанськ:
- Дата виплати: 01.10.2025
- Ставка: від 15%
«Кожна інвестиція — це крок до зміцнення обороноздатності країни. Вовчанськ продовжує тримати лінію фронту, а ваші облігації допоможуть забезпечити необхідне для захисників та захисниць», — йдеться у повідомленні.
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Як придбати
- Зайдіть у Дію
- Виберіть Військові облігації на головному екрані
- Виберіть облігацію, партнера та кількість
- Підпишіть та оплатіть у кілька кліків.
Джерело: Мінфін
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