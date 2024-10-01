В «Дії» з'явилась нова військова облігація

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Деталі

Облігація Вовчанськ:

Дата виплати: 01.10.2025

Ставка: від 15%

«Кожна інвестиція — це крок до зміцнення обороноздатності країни. Вовчанськ продовжує тримати лінію фронту, а ваші облігації допоможуть забезпечити необхідне для захисників та захисниць», — йдеться у повідомленні.

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