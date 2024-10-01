У російського олігарха Шелкова відсудили частину активів в Україні

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкцій до російського олігарха Михайла Шелкова, стягнувши в дохід держави частину його активів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

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«Вищий антикорупційний суд 30 вересня 2024 року прийняв рішення про часткове задоволення позовної заяви Міністерства юстиції України до Шелкова М.Є., ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» про застосування санкції, передбаченої пунктом 1−1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», — розповіли в міністерстві.

Вищий антикорупційний суд застосував санкцію стягнення активів у дохід держави до Шелкова, ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» та стягнув у дохід держави права вимоги підконтрольних Шелкову компаній-нерезидентів до ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» за договорами позики, кредитними договорами та контрактами щодо поставки продукції на загальну суму близько $29 млн та майже 7 млн грн.

Водночас, ВАКС відмовив у стягненні в дохід держави заблокованих коштів ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» на банківських рахунках.

Нагадаємо

У 2021 році Шелкова включили до українського санкційного списку.

У січні 2023 року Вищий антикорупційний суд конфіскував українські активи російського мільярдера.

У серпні 2023 року Бюро економічної безпеки спільно зі Службою безпеки повідомили про підозру Михайлу Шелкову. Його підозрювали в створенні та управлінні організованою злочинною групою, умисному ухиленні від сплати податків та легалізації майна одержаного злочинним шляхом.

У липні 2024 року Фонд державного майна України (ФДМУ) провів успішний аукціон з приватизації 100% статутного капіталу агрокомпанії «Інвестагро», яка раніше належала Шелкову.