ФДМУ продав конфісковану у російського олігарха Шелкова агрокомпанію за 27 мільйонів

Фонд державного майна України (ФДМУ) провів успішний аукціон з приватизації 100% статутного капіталу агрокомпанії «Інвестагро», яка раніше належала підсанкційному російському олігарху Михайлу Шелкову. Про це свідчать дані у системі Prozorro.Продажі, повідомляє liga.net.

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Фонд держмайна зміг продати актив лише з четвертої спроби. Під час останніх торгів без конкуренції переможцем з пропозицією у 27 млн грн стало ТОВ «Агропромислова компанія Дніпроагро».

«Інвестагро» орендує 226 земельних ділянок загальною площею майже 1483 га та має статутний капітал 300 тис. грн. Основний вид діяльності підприємства — вирощування зернових та бобових культур і насіння олійних культур, воно також вирощує кукурудзу, соняшник, просо, ріпак, пшеницю та ячмінь.

За підсумками 2023 року «Інвестагро» отримало 132 тис. грн чистого прибутку. У її власності є 25 об'єктів нерухомого майна та 13 транспортних засобів.

ТОВ «Агропромислова компанія Дніпроагро» зареєстровано на Сергія Крячека та Дмитра Гулецького. Останній — генеральний директор Dnipro Agro Group, що належить братам Василю та Євгену Астіону.

Нагадаємо

На початку 2023 року ВАКС конфіскував усі українські активи російського олігарха Михайла Шелкова. Зокрема, йдеться про Демурінський ГЗК, компанії ВСМПО Титан Україна, Тай-Мінералс й Інвестагро.