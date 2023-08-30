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30 серпня 2023, 14:36 Читать на русском

Російському олігарху Шелкову оголосили про підозру

Бюро економічної безпеки спільно зі Службою безпеки повідомили про підозру російському олігарху Михайлу Шелкову. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Бюро економічної безпеки спільно зі Службою безпеки повідомили про підозру російському олігарху Михайлу Шелкову.
Фото: facebook.com/seztitaniumvalley

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Російського мільярдера підозрюють в створенні та управлінні організованою злочинною групою, умисному ухиленні від сплати податків та легалізації майна одержаного злочинним шляхом.

Шелков з 2012 року володів одним з найбільших у світі виробників титану, що входив до складу російської державної корпорації «Ростех» — Демурінським гірничо-збагачувальним комбінатом.

Упродовж 2020−2021 років олігарх залучив до злочинної діяльності громадян України, Австрії та Росії.

Ці особи уклали низку контрактів між комбінатом та австрійським підприємством на постачання титановмісної сировини, яка використовується при виготовленні товарів військового та подвійного призначення.

В документи умисно вносились занижені ціни — різниця з фактичною вартістю склала майже 78 млн грн. Це призвело до несплати податку на прибуток у сумі понад 14 млн грн.

Крім цього, правоохоронці встановили, що продукція постачалась не на адресу замовника в Австрію, а відразу до фактичних одержувачів, у тому числі до російських підприємств оборонно-промислового комплексу. За отриману сировину вони сплачували повну вартість на рахунки закордонної компанії.

Таким чином було виведено та легалізовано в ЄС понад 96 млн грн. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

На основі доказової бази СБУ та БЕБ Шелкову повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів),
  • ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Нагадаємо

У 2021 році Шелкова включили до українського санкційного списку.

У січні 2023 року Вищий антикорупційний суд конфіскував українські активи російського мільярдера.

Джерело: Мінфін
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